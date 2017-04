MASCARA : Les candidats du FLN distribuent l’eau de Zam-Zam aux malades

Même les malades n’ont pas été épargnés par le tapage des candidats.

Dimanche, plusieurs candidats du parti du FLN aux législatives du 4 mai prochain ont envahis, vers 13h30, l’Établissement public hospitalier (EPH), Dr Khaled, et le nouveau Centre d’hémodialyse de Mascara, «pour rendre visite aux malades des services d’hématologie, d’oncologie, et de cardiologie en plus autres souffrants des maladies rénales.»

Chacun des malades, enfant, femme et homme, a eu doit à une petite bouteille d’Eau sacré de Zam-Zam de la part du tête de liste du FLN, l’homme d’affaire Abdelmalek Sahraoui. «C’est une visite de courtoisie aux malades», nous répond le PDG du Groupe Promo Invest. Contacté par nos soins, le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Mascara, Dr Abdelkrim Mohamed El Habib, a qualifié « la campagne électorale menée par les candidats du FLN dans les établissements hospitaliers d’«illégal», en déclarant : «Les gens qui ont facilité la tâche à ces candidats assument leur responsabilité.» De son côté, un praticien, rencontré à l’hôpital Dr Khaled n’a pas hésité à déclerer que : «Ces pratiques malveillantes portent atteinte à toutes les éthiques universelles.» Il a lieu de signaler que les candidats aux prochaines législatives et leurs accompagnateurs (membres de la direction de campagne et des représentants des organisations de masse) n’ont pas manqué de signaler, publiquement, aux malades leur appartenance au parti FLN.

Souag Abdelouahab