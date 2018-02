Mascara : au moins 7 blessés dans des affrontements après un match de football

Réagissez

De violents affrontements ont éclaté, vendredi, juste après la fin du match qui a opposé le GC Mascara au MC Saida (0-2).

En se sentant trahis, les supporters du GCM ont tenu à manifester leur colère à leur manière. Ils ont commencé par des jets de pierres et autres projectiles sur le terrain. Les agents d’ordre public, déployés en force, ont du intervenir. Et c’est le début des affrontements. À la sortie du stade, de l’Unité africaine, les affrontements sont devenus violents. Des jets de pierres et saccages. Une source hospitalière nous a déclaré que pas moins de sept personnes, des supporters en l’occurrence, ont été pris en charge par le personnel médical du service des urgences de l’hôpital Meslem Tayeb de Mascara. Côté policiers, aucune information n’a été communiquée. Notons-le, que le match a été interrompu plus de 13 minutes après que des supporters ont envahi le terrain.