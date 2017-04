Marche et meeting du RCD à Tizi Ouzou

Réagissez

Des milliers de personnes ont battu le pavé ce samedi 22 avril, à l’appel du RCD qui a initié une marche dans la ville de Tizi Ouzou, à l’occasion du 37e anniversaire du Printemps berbère.

La marche a démarré devant portail principal du campus universitaire de Hasnaoua. Dans la foule nous avons remarqué la présence des élus et des cadres du RCD, dont le président du parti Mohcine Bellabas. L’ancien leader de la même formation politique, Saïd Sadi, a pris également part à cette manifestation dont la procession s’est dirigée vers le centre ville via l’axe du stade premier novembre et la rue longeant le CHU Nedir Mohamed où les marcheurs ont marqué une halte.

Les manifestants ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire, entre autres, « Pour un nouveau départ pour la l’Algérie », « Fidélité au combat d’avril 1980 » et « Pour l’officialisation effective de la langue amazighe ». Ils ont scandé aussi, à gorge déployée, « Pouvoir assassin », « Le RCD Yella, Yella » et « Mohcine Président ». La marche s’est terminée par un meeting à la place M’Barek Ait Menguellet.

Le président du parti Mohcine Bellabas a pris la parole pour rappeler les grands axes du programme électoral du RCD. Il a ainsi déclaré que « depuis la chute des prix du pétrole, le pouvoir panique car, il n’arrive à trouver des solutions à la crise que traverse le pays », a-t-il souligné avant d’exhorter la foule à se mobiliser pour voter massivement le 4 mai prochain.