Marche du RCD contre l’austérité à Béjaïa : des centaines de manifestants dans la rue

Marche du RCD à Béjaïa

A l’initiative du bureau régional (BR) du RCD, plusieurs centaines de manifestants ont marché, hier à Béjaïa, contre l’austérité, le gel des projets structurants à Béjaïa, et les atteintes aux libertés individuelles et collectives.

Les « marcheurs » ont scandé des slogans contre l’austérité et antisystème à l’image de : «Echaab yevgha ad yeghli udavu » (le peuple veut la chute du régime», « non à l’austérité sélective », « djazaier houra duimocratia ».

Lors d’une prise de parole sur la place SAID Mekbel, les différents orateurs, des secrétaires nationaux et le chef du BR, Mouloud Debboub, ont dénoncé «l’austérité sélective» menée par le pouvoir, qui consiste à « saigner » le portefeuille des couches populaires tout en maintenant intact le train de vie luxueux de l’Etat, et le gel des différents projets de développement à Béjaïa, tel que le CHU, la pénétrante autoroutière, le complexe pétrochimique etc.



«Nous avons marché pour que cesse la politique d’austérité et contre la politique de contre développement où l’essentiel des projets structurants à Béjaïa sont gelés, pendant que des corrompus de tout poil nichés dans les institutions de l’Etat mènent un train de vie luxueux. Le pouvoir doit pomper l’argent là où il se trouve et non en saignant les populations», a déclaré le secrétaire national à la communication, Atmane Mazouz.



Les atteintes aux libertés individuelles et collectives et le harcèlement judiciaire à l’encontre des militants politiques, associatifs et des droits de l’homme ont été, également, dénoncées.

A noter que la marche, qui s’est déroulée dans le calme, est organisée, en outre, en hommage au P/Apc de Timezrit (RCD) assassiné le 5 octobre 2008, Fateh Chibane, à la mémoire duquel trois stèle seront inaugurées, aujourd’hui, dans les communes de Timezrit, Tifra et Adekkar, a indiqué Mouloud Debboub.