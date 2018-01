Manifestations des retraités de l'Armée : Le MDN accuse et dénonce

Réagissez

Sit-in des retraités de l'armée

Les dernières manifestations des retraités de l’armée ont fait sortir le ministère de la Défense nationale (MDN) de son silence.

Dans une mise au point publiée aujourd’hui lundi sur son site web, le MDN a dénoncé « des agissements de la part d'individus s'autoproclamant des différentes catégories de retraités de l'Armée Nationale Populaire ayant emprunté des voies illégales pour exprimer leurs revendications, et ce, avec l'intention de semer le doute et d'induire en erreur l'opinion publique en se présentant comme étant des victimes aux droits sociaux et matériels bafoués, et ayant eu recours à la rue pour imposer leur logique ».

Selon le MDN, le mouvement de protestation des anciens militaires a fait l’objet d’« infiltration ( par) des d'individus n'ayant aucun lien avec ce dossier et voulant introduire leurs revendications parmi celles des catégories concernées ». Les mis en cause sont des « radiés des rangs de l’ANP pour des raisons disciplinaires et judiciaires qui ont fait l'objet de jugements prononcés à leur encontre à titre définitif ».

Le MDN a accusé aussi des « plumes s'autoproclamant défenseurs des préoccupations des éléments de l'Armée Nationale Populaire avec l'intention de manipuler ce dossier à des fins personnelles ».

Il a été rappelé, par ailleurs, que le Haut Commandement de l'Armée a donné, depuis 2013, des instructions, à ses services spécialisés pour étudier les dossiers émanant des différentes catégories de retraités de l'ANP, conformément aux dispositions du code des pensions militaires modifié n°13-03 du 20 février 2013. Ces dispositions ont permis, selon la même source, « la régularisation de la majorité des dossiers déposés ».

Ayant rappelé que ses « services et bureaux spécialisés demeurent mobilisés pour la réception des différents dossiers émanant des retraités de l'Armée (…) », le ministère de la Défense à inviter les anciens membres de l’armée à « éviter les voies d'expression anarchique et d'adopter le canal officiel représenté par l'Association des Retraités de l’ANP en tant que structure unique habilitée à porter leurs revendications ».

Pour rappel, les anciens de l’armée, qui ont organisé plusieurs marches et sit-in ces deux dernières années à travers le pays, réclament notamment une revalorisation de leurs pensions de retraite.

