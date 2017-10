Lutte contre le terrorisme : La coopération sécuritaire au beau fixe entre Alger et Washington

La coopération sécuritaire entre l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique à l’air plutôt de bien se porter.

Le coordinateur adjoint par intérim du bureau du contreterrorisme au Département d’Etat américain, Raffi Gregorian, a en tout cas qualifié d’excellent le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. «L’Algérie est depuis plusieurs décennies un partenaire très important des Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Votre ancien patron du renseignement (Le général Toufik, Ndlr) était en réunion avec ses homologues américains lors des attentats du 11 septembre. Le président Bouteflika était également le premier président de la région à avoir visité les Etats-Unis après l’attaque. Cela compte beaucoup pour nous d’autant que les Algériens ont connu aussi les affres du terrorisme durant les années 90. Depuis, nous avons une excellente coopération », a déclaré le responsable américain lors d’un point de presse animé dimanche 22 octobre 2017 à l’ambassade des Etats-Unis à Alger. Raffi Gregorian - qui se trouve à Alger pour participer une réunion du groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) sur l’Afrique de l’Ouest - a par ailleurs qualifié le voisinage de l’Algérie de « difficile ». A l’occasion justement, il a tenu à rendre hommage à l’Etat algérien pour sa contribution à la lutte contre terrorisme et ses efforts soutenus pour régler les conflits à travers l’Afrique. Toujours concernant la coopération sécuritaire entre l’Algérie et les Etats-Unis, Raffi Gregorian s’est dit « impressionné par le niveau de sophistication des forces armées algériennes ». « La relation entre nous deux pays est mature », a-t-il ajouté précisant que l’Algérie et les Etats-Unis procèdent à des échanges d’informations et d’expériences sur des sujets spécifiques sans toutefois être plus précis. Le responsable américain a évoqué également des « convergences de vues au niveau politique ». « Nous avons les mêmes approches concernant le règlements des crises en Libye et au Mali. Les deux pays soutiennent que la solution ne peut être que politique et que le règlement ne peut se faire que dans un cadre onusien ». « Pour vaincre le terrorisme en Libye, il faut une Libye stable», a-t-il expliqué. Au titre des périls qui menacent la région, le coordinateur adjoint par intérim du bureau du contreterrorisme au Département d’Etat américain a classé sans hésiter Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) comme ennemi public numéro 1. Les Etats-Unis, a-t-il dit, se préoccupent également de la prolifération en Afrique de l’Ouest de petits groupes affiliés à Daech et du retour du Proche-Orient d’Africains ayant combattus dans les rangs du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique. Cela en plus, a-t-il mentionné, du problème posé par Boko Haram. Sur les raisons du refus de son pays d’appuyer à l’ONU la force G5 Sahel récemment mise en place par 5 Etats de la région pour combattre le terrorisme, Raffi Gregorian a expliqué que «l’ONU ne peut pas financer une force qui n’est pas onusienne». Il a néanmoins affirmé que les Etats-Unis soutenaient politiquement cette force et qu’ils avaient déjà consacré plusieurs centaines de millions de dollars d’aide aux armés des pays de la région. L'Algérie abrite dès ce lundi la 1ère réunion plénière du Groupe de travail du GCTF sur l’Afrique de l’Ouest. Cette rencontre du Groupe de travail du GCTF sur l’Afrique de l’Ouest, co-présidée par l’Algérie et le Canada, regroupera des hauts fonctionnaires et des experts dans les domaines de la prévention et la lutte contre le terrorisme, de la sécurité des frontières et de la lutte contre le financement du terrorisme, des pays membres du Forum GCTF, des pays de la région de l’Afrique de l’Ouest ainsi que des organisations internationales et régionales, dont l’ONU et l’Union Africaine. Elle aura, entres autres, a procéder à une évaluation aussi fine que possible de la menace terroriste en Afrique du nord et au Sahel.

Zine Cherfaoui