Lutte antiterroriste : Trois éléments de soutien aux terroristes arrêtés à Jijel et huit bombes artisanales détruites à Skikda

Réagissez

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Jijel et huit bombes de confection artisanale ont été détruites samedi à Skikda par des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a arrêté, le 27 août 2016, à Taher, wilaya de Jijel (5e Région militaire), trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis qu'à Skikda, un autre détachement a détruit huit (8) bombes de confection artisanale", note le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à Tlemcen et Relizane (2e Région miliaire) et El-Tarf (5e Région militaire), six (6) contrebandiers, un (1) narcotrafiquant et saisi une quantité de kif traité s'élevant à 157,5 kilogrammes, ainsi que 4.871 unités de différentes boissons".

A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire), des détachements de l'ANP "ont arrêté douze contrebandiers et saisi deux (2) véhicules tout-terrain, (2) deux motos, six (6) marteaux piqueurs, un groupe électrogène, des moyens de détonation, ainsi que 1.030 litres de carburant destinés à la contrebande".

Par ailleurs, des éléments des Gardes-frontières "ont arrêté à Tlemcen (2e Région militaire), trente et un (31) immigrants clandestins de différentes nationalités", ajoute le communiqué.