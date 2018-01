Livraison prochaine des premières sections

Réagissez

Le projet de réalisation de la pénétrante autoroutière reliant la wilaya de Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest sur une distance de 48 km accuse un retard considérable. Le taux d’avancement des chantiers est de 41%.

Le ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zaâlane, visiblement insatisfait de la cadence des travaux, a considéré à l’occasion de sa visite effectuée hier dans la région que la nature du relief accidenté caractérisant le tracé est à l’origine de ces retards. Confié au groupement ONE, constitué de l’Engoa (Algérie) et d’Ozgun et Nurol (Turquie), les pouvoirs publics ont mobilisé une enveloppe de 50 milliards de dinars.

Les travaux ont débuté en 2014 pour un délai de réalisation contractuel de 48 mois. M. Zaâlane a insisté à ce que les sections achevées soient livrées à la circulation. «D’ici la fin du premier semestre de l’année courante, nous allons procéder à la livraison des sections réalisées», a-t-il indiqué en ajoutant qu’outre la pénétrante reliant la wilaya de Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest, treize (13) autres sont en chantier à l’échelle nationale.

S’exprimant au sujet du projet de la double voie électrifiée qui devait relier la ville de Thénia dans la wilaya de Boumerdès à Bordj Bou Arréridj (175 km), dont le coût s’élève à près de 1,7 milliard d’euros, le ministre a rassuré que ce projet sera lancé une fois que les études du tracé seront achevées. Par ailleurs, le ministre a esquivé les questions concernant les revendications du personnel de la maintenance aéronautique de la compagnie aérienne Air Algérie. M. Zaâlane a annoncé d’un plan spécial visant «l’accompagnement de cette entreprise». «La situation financière de notre compagnie n’est pas inquiétante», a-t-il affirmé. Récemment, le SNTMA, a, dans un communiqué rendu public, fait part des problèmes auxquels sont confrontés les personnels, notamment ceux chargés de la maintenance. Ils ont soulevé plusieurs revendications socioprofessionnelles.