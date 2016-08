Réagissez

Un journaliste algérien et deux Tunisiens ont passé un mauvais moment, vendredi soir, alors qu’ils se trouvaient en mission en Libye. Otmane Lahiani, correspondant du quotidien El Khabar à Tunis, et ses accompagnateurs ont été arrêtés et interrogés durant au moins 4 heures par une milice libyenne opérant dans le sud de ce pays. Les trois journalistes ont finalement réussi à regagner la Tunisie dans la nuit. Selon le site d’El khabar, qui a révélé l’information, les miliciens ne se sont pas identifiés.