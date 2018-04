Liberté de la presse : l’emprisonnement de Merzoug Touati et Said Chitour ternit l’image de l’Algérie

« Depuis les dernières élections présidentielles, la liberté de l’information en Algérie demeure fortement menacée », souligne RSF à propos de l’Algérie qui a reculé par rapport au classement de l’année 2017 où elle a occupé la 134e position.

« Les autorités continuent à verrouiller le paysage médiatique à travers l’étranglement financier des médias. Sous pressions économique et judiciaire, journalistes et médias peinent à remplir leur mission », lit-on encore dans le rapport intitulé « la haine du journalisme menace les démocraties ».

RSF a notamment cité le cas du blogueur Merzoug Touati et du journaliste Said Chitour mis en prison, respectivement, en janvier et juin 2017. Merzoug Touati a été arrêté après avoir interviewé un Israélien tandis que Said Chitour est accusé d’avoir vendu des documents à des diplomates étrangers.