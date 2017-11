Réagissez

Les toutes premières unités de la nouvelle Kia Picanto, assemblées à l’usine Gloviz de Batna, ont été livrées dans la soirée de mardi à leurs clients par Kia El Djazaïr, la filiale de Global Group. Il s’agit du modèle haut de gamme, la Kia Picanto Gt Line.

C’est le PDG de Kia El Djazaïr, Karim Cheriet, qui, lors d’une cérémonie organisée à cet effet au niveau de son nouveau showroom de Bordj El Kiffan (Alger), a été chargé de la remise des clés à ses quatre premiers clients de la «toute dernière-née des citadines de Kia Motors». Karim Cheriet a souhaité, à cette occasion, que «la nouvelle Kia Picanto soit sur les traces de l’ancienne ou la dépasse». A noter que sa prédécesseure a su s’imposer sur le marché algérien jusqu’à se placer leader de son segment. Le PDG de Kia El Djazaïr promet par ailleurs de «riches surprises en 2018», avec l’arrivée, a-t-il précisé, «de nouveaux produits issus de l’usine Gloviz de Batna, dont la Rio, Cerato, K2700, Sportag, etc.».

La Kia Picanto, issue de l’usine Gloviz, est commercialisée à travers le réseau commercial Kia El Djazaïr suivant trois finitions : LX, EX et GT Line en boîte manuelle ou automatique. Les délais de livraison de ces modèles, disponibles à la commande à partir de 1 890 000 DZD TTC, ne sauraient dépasser les 45 jours, selon le PDG de la marque coréenne en Algérie. La nouvelle Picanto, désormais montée localement, s’équipe d’un moteur essence 1.2 l de 84ch à 6000tr/min qui lui assure une faible consommation et une conduite souple.

Ce nouveau design permet d’obtenir une habitabilité généreuse, avec l’un des plus grands coffres de sa catégorie, avec un volume de 255 litres et bénéficie d’une modularité sans pareille avec sa banquette arrière fractionnable 60/40 et rabattable d’un seul geste. La nouvelle Picanto est dotée d’un écran tactile 7’’ avec système de téléphonie mains libres Bluetooth, avec reconnaissance vocale, caméra de recul, toit ouvrant électrique, régulateur / limiteur de vitesse… et bien d’autres équipements, qui font d’elle une des citadines les plus équipées de son segment. D’un design intérieur moderne et intelligent, ce nouveau modèle se veut extérieurement plus jeune et dynamique. Elle garde son emblématique calandre en «nez de tigre» et ses projecteurs affilés qui rehaussent son allure. Des lignes de corps plus audacieuses et une palette de couleurs vibrantes lui assurent une esthétique plus affirmée et téméraire.