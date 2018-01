Les militants du FFS poursuivis à Ghardaïa acquittés par la justice

Réagissez

Accusés entre autres de «constitution d’une association de malfaiteurs, de tentative de renverser le pouvoir et d’atteinte à la sécurité de l'Etat», cinq des six militants du Front des forces socialistes (FFS), poursuivis à Ghardaïa, ont été acquittés hier par la justice, déclare pour El Watan Week-end Me Amine Sidhoum, l’un des avocats qui ont pris leur défense.

«Seul un dossier reste en suspens. Le concerné a déjà déposé un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême. La justice de Ghardaïa ne pourra donc statuer sur son cas que lorsqu’elle recevra la réponse de cette dernière», explique Me Sidhoum. Selon les avocats, le procureur n’avait requis que «l'application de la loi», ouvrant ainsi la voie à l'acquittement.

Mais un événement s’est produit hier lors de l’annonce des jugements et qui a marqué les avocats. L’un des accusés, établi depuis un moment à l’étranger, a été lui acquitté par contumace, ce qui est considéré comme un «précédent dans la justice algérienne», assure Me Sidhoum. «Je ne peux que saluer les décisions de la justice de Ghardaïa que je trouve courageuses et très juste», indique l’avocat.