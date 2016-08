Les messages de Gaïd Salah

Réagissez

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a saisi la supervision, hier, de l’exécution d’un exercice tactique aérien de tirs réels, au niveau du polygone central de l’air à Hassi Bahbah, pour mettre en avant le renforcement des capacités de défense de l’Algérie.

Relevant les «grands efforts» consentis ces dernières années pour la modernisation des équipements de l’ANP avec l’introduction de matériels de haute technologie, le vice-ministre de la Défense a beaucoup insisté sur le niveau de professionnalisme et la maîtrise des systèmes d’armement de dernière génération.

Dans un contexte régional explosif, marqué par de lourdes menaces qui pèsent sur la sécurité du pays, le chef d’état-major exhibe ainsi les forces de l’ANP à travers un exercice tactique très proche du réel. Lors de son intervention à la fin de cet exercice, le général Gaïd Salah, très présent sur le terrain, a mis en avant «l’importance qu’accorde l’Armée nationale populaire à la sauvegarde des intérêts de la patrie, de son indépendance, de sa souveraineté, de son unité territoriale et populaire».

«Cet exercice s’inscrit dans le cadre de la préparation au combat pour la période estivale 2016 afin d’examiner le niveau de maîtrise des systèmes d’armement par les équipages et d’évaluer leurs réactions lors des différentes situations tactiques proches du réel, ainsi que de renforcer les capacités des cadres et des états-majors en matière de planification, de préparation et de conduite des exercices aériens», assure le chef d’état-major, qui souligne le fait que «l’Armée nationale populaire a franchi des étapes bien étudiées, à travers l’acquisition d’équipements modernes et sophistiqués dont notre ressource humaine démontre aujourd’hui leur parfaite maîtrise».

Il précise que «la préparation au combat constitue un facteur intrinsèque dans l’optimisation des compétences polyvalentes à différents niveaux et le perfectionnement des savoir-faire et des talents, de manière à ce qu’on puisse s’adapter aux exigences actuelles» dictées par les missions assignées à l’armée.

«Nous accordons un intérêt particulier à la sauvegarde des intérêts suprêmes de notre cher pays, à la préservation de son indépendance, à sa souveraineté nationale et la protection de sa cohésion sociale et son intégrité territoriale, nous œuvrons toujours à la réalisation de davantage d’exploits (…) pour une armée qui saura accompagner les défis accélérés que nous devrons relever», a-t-il soutenu, tout en considérant que «le principe du renforcement de nos potentiels de défense est l’un des principes primordiaux auxquels nous conférons, ces dernières années, un intérêt particulier et considérons comme une exigence opérationnelle majeure».

Par cet exercice tactique de grande envergure très médiatisé, le vice-ministre de la Défense nationale semble ainsi lancer des messages aux «ennemis» de l’Algérie en réaffirmant la mobilisation des forces de l’ANP pour la protection de son intégrité territoriale.