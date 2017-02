Réagissez

Le décret portant convocation du corps électoral a...

C’est le 4 mai prochain qu’auront lieu les élections législatives. «Conformément aux dispositions de l’article 91-6 de la Constitution et des dispositions pertinentes de la loi organique n° 10-16 portant régime électoral, Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, a signé, ce jour (jeudi), un décret portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, le jeudi 4 mai 2017», indique le communiqué de la Présidence rendu public hier.

La convocation du corps électoral est intervenue après la révision annuelle des listes effectuée du 1er au 30 octobre dernier. Une révision facilitée par les nouvelles technologies et le registre national de l’état civil qui évite la double inscription des électeurs. Une révision exceptionnelle des listes électorales, du 8 au 22 février, est également prévue par le décret présidentiel portant convocation du corps électoral.

Sur le plan de l’organisation, les prochaines législatives se dérouleront dans le cadre de la Constitution adoptée en février 2016, qui a institué une Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) et introduit de nouvelles garanties de transparence et de probité, ayant eu pour corollaire la révision de la loi portant régime électoral. La HIISE a tenu sa première réunion le 22 janvier.

Elle est composée de 410 membres, 205 magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature et 205 compétences indépendantes choisies parmi la société civile. La Constitution confère à la Haute instance la mission, en toute indépendance, de consolider la crédibilité des élections et de veiller à leur transparence et probité, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Elle dispose de larges attributions, dont celle de demander au Parquet la réquisition de la force publique ou de le saisir de faits constatés susceptibles de revêtir un caractère pénal.