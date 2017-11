Les gardes-côtes ont intercepté 286 harragas algériens

Réagissez

Traversée périlleuse

Le phénomène de l’émigration clandestine prend de l’ampleur en Algérie.

« Les unités du Service National de Gardes-côtes des Forces Navales de l’Armée Nationale Populaire ont procédé, durant la période allant de jeudi 16 au samedi 18 novembre 2017, à l’interception et sauvetage, au large des cotes algériennes, d’un nombre total de 286 citoyens algériens candidats à l’émigration clandestine », a annoncé le ministère de la Défense nationale dans un communiqué rendu public aujourd’hui samedi.

« En dépit de l’ampleur prise par les tentatives de quitter le territoire national de manière illégale, les unités du Service National de Gardes-côtes des Forces Navales demeurent vigilantes et mobilisées de façon permanente en vue de les intercepter et de neutraliser les réseaux de passeurs, et ce, en coordination avec les services de sécurité concernés », a ajouté la même source.