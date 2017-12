Réagissez

La liste indépendante majoritaire, qui a remporté les élections municipales à Kherrata — comptée par l’UDS parmi celles qui lui sont acquises —, vient de se démarquer du parti non agréé de Karim Tabbou. «Notre liste n’est parrainée ni par l’UDS ni par aucun parti politique, (elle) est totalement indépendante», écrit Saïd Hamamine, le nouveau P/Apc, dans une mise au point qui nous a été adressée. Dans une conférence de presse, le tête de liste APW «UDS», Zahir Attouche, avait compté Kherrata comme étant une commune gagnée par une liste proche de l’UDS. «En ce qui concerne l’APW de Béjaïa, on a soutenu la liste ‘‘Ensemble, construisons l’avenir’’ en tant que liste indépendante, pas un parti politique», ajoute Saïd Hamamine. «C’est en effet, une liste indépendante et il était convenu de travailler avec elle pour notre liste APW», rectifie-t-on à l’UDS.