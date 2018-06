Les contours du projet pédagogique se dessinent

Réagissez

C’est le branle-bas de combat dans le secteur de l’éducation à Annaba.

En effet, après les épreuves des examens de 5e année primaire et du brevet de l’enseignement moyen (BEM) qui se sont déroulées sans incident, l’on s’apprête à réussir celles du baccalauréat pour se consacrer au projet pédagogique de la wilaya. En effet, si les examens de fin d’année sont limités en jours, il n’en demeure pas moins que les projets pédagogiques sont au minimum trien

naux. Il en est ainsi de celui dédié par la ministre, Nouria Benghabrit, à travers la direction de l’éducation locale, à la wilaya de Annaba. «C’est un contrat qui relie les parents d’élèves avec les établissements scolaires et ces derniers avec la direction de l’éducation qui, à son tour, sera liée avec le ministère de l’Education nationale.

C’est une expertise des points forts et faibles du secteur dans la wilaya. C’est un projet basé sur deux axes principaux ciblant les conseillers d’orientation et la formation des formateurs», explique un cadre de la direction de l’éducation de la wilaya de Annaba. Lancé en 2017, ce projet commence déjà à dessiner ses contours en attendant sa concrétisation dans les deux prochaines années. «La stabilité au niveau de la direction de l’éducation a permis de hisser plus haut, le niveau de la wilaya de Annaba à l’échelle nationale en attendant les fruits de la mise en place de ce projet pédagogique, concocté par la direction de l’éducation et validée par le ministère de tutelle et ses conseils», estime, par ailleurs, un inspecteur de la même direction. «L’exécution de ce projet a été effectuée en plusieurs étapes.

C’est un nouveau système que chaque établissement scolaire doit appliquer. Il est suivi par un comité pédagogique composé par l’ensemble des acteurs pour améliorer les problèmes de la gestion dans les établissements scolaires et développer les méthodes de travail des enseignants à travers des formations pédagogiques. Nous avons créé un comité d’exécution, de suivi et d’évaluation périodique de l’application de ce projet» affirme la même source.

Contrairement aux années précédentes, la wilaya de Annaba connaît, depuis deux années, une amélioration constante dans la gestion du secteur de l’éducation, ce qui est perceptible dans l’amélioration remarquable des résultats au niveau des établissements scolaires et du classement national.