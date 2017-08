Les assurances du ministère de l’Intérieur

Réagissez

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a indiqué, hier, avoir pris «toutes les mesures et dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des personnes, des biens et des équipements publics» en prévision des risques potentiels liés aux intempéries lors des saisons d'automne et d'hiver.

Ces mesures ont été prises «dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes et en préparation de la prise en charge permanente et organisée des risques et conséquences d'intempéries lors des saisons automnale et hivernale ainsi que la bonne gestion des événements y afférents», a précisé le ministère de l'Intérieur. Soucieux de la sécurité des citoyens et de leurs préoccupations et conscient des conséquences potentielles des intempéries, le ministère de l'Intérieur a fait état de la mobilisation de «tous les moyens matériels et humains permettant une exécution immédiate et organisée des opérations d'intervention et de secours de toutes natures lors et après les intempéries, et ce, en coordination permanente avec l'ensemble des cellules de veille et départements ministériels concernés». Le ministère de l'Intérieur a souligné que «le plan opérationnel adopté assure la stricte exécution des travaux de réhabilitation et d'entretien des équipements publics et prend en charge toutes les zones à haut risque préalablement définies et dotées d'un dispositif d'alerte précoce».