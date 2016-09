Réagissez

Première session ordinaire du Conseil de la nation pour...

Le Premier ministre, qui a déjà fait sa rentrée politique à partir de la wilaya de Saïda, a reproduit le même discours en affichant son optimisme quant à la gestion de la crise.

Le Parlement avec ses deux Chambres, l’Assemblée populaire nationale (APN) et le Conseil de la nation (Sénat), a fait sa rentrée hier. Aucune annonce particulière pour une année qui se présente dans un climat de crise, dont le projet de loi finances 2017 porte déjà quelques prémisses, augmentation de certaines taxes, que le Premier ministre a minimisées en soulignant qu’elles ne sont pas importantes, et la confirmation de la tendance à plus d’austérité. Le président de l’APN, Larbi Ould Khelifa, a loué les «progrès démocratiques» et la «prospérité» induits selon lui par les efforts de développements accomplis sous la conduite du chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika.

Le président du Sénat, Abdelkader Bensalah, a préféré quant à lui attaquer l’opposition en l’accusant de noircir la situation du pays malgré les progrès réalisés, en tenant des discours alarmistes pour des raisons électoralistes. L’ouverture de la session parlementaire, qui sera ininterrompue durant 10 mois comme le stipule la nouvelle Constitution, a été boycottée par le FFS et s’est déroulée dans une ambiance terne, sans enjeu pour une institution transformée en chambre d’enregistrement.

Le Premier ministre, qui a déjà fait sa rentrée politique à partir de la wilaya de Saïda, a reproduit le même discours en affichant les mêmes assurances dans une anarchie indescriptible. N’ayant rien fait pour tenir un point de presse en bonne et due forme, Abdelmalek Sellal a improvisé, à sa sortie du Sénat, une déclaration à la presse.

Ce fut un désordre total. Le Premier ministre a dû souffrir physiquement ainsi que sa garde rapprochée devant la cohue de journalistes et de micros qui effleuraient son visage, mais il s’en est certainement sorti à bon compte, parce que l’anarchie programmée ne permettait ni de lui poser des questions, encore moins d’entendre les réponses. En somme, même s’il ne faut pas s’attendre à de grands débats parlementaires dans un pays pourtant en proie à une terrible crise financière et politique, plusieurs projets de loi sont attendus dans les semaines à venir. Il y aura d’abord le projet de loi de finances 2017 qui fait déjà l’objet de critiques de la part de la classe politique en cela qu’il prévoit des augmentations de plusieurs taxes.

Si on ne connaît pas encore la teneur exacte et détaillée du texte en question, nombre d’experts s’inquiètent d’une année difficile pour les Algériens qui auront du mal à supporter les effets d’une crise dont le gouvernement refuse de reconnaître l’ampleur.

L’Exécutif s’offre par ailleurs une coquetterie politique, durant la législature qui vient de s’ouvrir, en programmant le débat sur la loi sur le règlement budgétaire. Mais l’essentiel sera axé, comme l’a annoncé le président du Sénat, sur les dispositions portant rationalisation des dépenses qui vont atterrir sur le bureau du Parlement.

Au programme de la session parlementaire, il y aura aussi le projet de loi, qui a déjà suscité une vive contestation et inquiète au plus haut point le monde du travail, portant sur le régime des retraites. Les assurances du Premier ministre, qui a indiqué que la retraite à 60 ans ne touchera pas les professions pénibles, calmeront-elles le front social qui bouillonne depuis que cette décision a été prise lors de la dernière tripartite ? Le gouvernement réussira certainement à faire voter ses textes, mais reste à savoir à quel prix.

Selon le président du Sénat, Abdelkader Bensalah, d’autres projets de loi seront traités durant la nouvelle session du Parlement. Il s’agit d’un texte sur la santé, d’un projet de loi organique sur le mouvement associatif, le commerce électronique, les douanes et d’un projet de texte portant code de procédure pénale.