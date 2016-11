Les APC seront dotées de 3 guichets pour mieux servir le citoyen

Réagissez

Dès 2017, les communes seront dotées de trois guichets chargés de répondre aux différents besoins des citoyens.

Cette réorganisation s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’administration et la concrétisation de la « e-commune » a indiqué ce mardi le directeur général de la modernisation de l’administration, de la documentation et des archives au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, Abderrazak Henni sur les ondes de la radio chaine3.

Retour sur les fonctions de ces trois guichets en infographie.