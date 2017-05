Législatives 2017: le taux de participation établi à 38,25 %

Réagissez

Le taux national de participation aux élections législatives de 2017 s`est établi à 38,25%, selon les résultats préliminaires annoncés vendredi à Alger par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui.

Ce taux ne prend pas en compte la participation de la communauté nationale établie à l'étranger qui compte près d'un million d'électeurs, a précisé M. Bedoui lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation des résultats préliminaires des législatives. Ce résultat est en baisse par rapport à celui enregistré lors des élections législatives de 2012 et qui était de 44,38%.

Par ailleurs, le ministre s'est félicité du climat "exemplaire et serein" dans lequel s'est déroulé le scrutin, indiquant que ces élections constituent le "premier exercice démocratique" après la révision constitutionnelle "qui a renforcé les libertés individuelles et collectives, et consolidé le processus démocratique en offrant des garanties sans précédent pour la probité et la transparence de l'opération électorale".

Il a, dans ce contexte, rappelé la création, à la faveur de la révision de la Constitution de 2016, de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), en se félicitant du rôle "fondamental" de cette instance lors des élections législatives du 4 mai 2017.