Le tribunal désigne un liquidateur, la famille Ameyar fait appel

Le tribunal de Sidi M’hamed a prononcé, hier, la dissolution de la Sarl Omnium Maghreb Presse (OMP), éditrice du quotidien La Tribune, avec désignation d’un liquidateur.

COMMUNIQUÉ

Suite à la conférence de presse tenue en ces lieux en date du 15 août 2017, vous avez été informés de la situation des héritiers Ameyar poursuivant en souvenir de la mémoire de feu Kheireddine Ameyar, fondateur de La Tribune, la sauvegarde de ce titre. Après 15 années de procédures féroces où tous les coups bas ne nous ont pas été épargnés, et ce, dans le seul but de s’opposer à notre intégration dans la société au lieu et place de feu Kheireddine Ameyar, la justice a fini enfin par nous reconnaître cette qualité de façon claire et définitive. C’est à ce moment que Tifaoui Cherif et Djerad Djamel demandent au juge du référé la liquidation de la Sarl OMP, éditrice du journal La Tribune. Continuant leur opposition, systématique et obstinée, Tifaoui Cherif et Djerad Djamel nous ont ignorés, ce qui nous a conduit à faire une intervention volontaire dans le but de s’opposer à cette dissolution que rien ne justifiait. Naïvement, nous avons pensé que le juge du référé pouvait pour le moins déclarer l’affaire irrecevable, voire se déclarer incompétent. Or, ce matin le 6 septembre 2017, nous venons d’assister au prononcé de la décision au tribunal de Sidi M’hamed. Celui-ci vient d’ordonner la dissolution de la société OMP avec désignation d’un liquidateur. Inutile de vous dire que cette décision nous a anéantis. Ceci est d’autant plus choquant que la loi impose des conditions strictes pour parvenir à cette limite extrême qui fait perdre leurs emplois à des dizaines de travailleurs chargés de famille. Est-ce que le juge du référé, juge du provisoire, qui ne statue que dans l’urgence et qui ne peut examiner les conditions exigées par la loi, peut prononcer la dissolution d’une société ?

Nous vous laissons le soin d’apprécier.



La famille Ameyar