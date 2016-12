Le syndicat des distributeurs dénonce

Réagissez

Certains distributeurs mis à l’index

Les distributeurs mis en cause risquent le blocage temporaire de leur agrément d’activité et une amende pouvant atteindre un million de dinars.

Le Syndicat des distributeurs de lait pasteurisé dénonce «les agissements de certains opérateurs du secteur». Dans une déclaration faite hier par le bureau local centre à El Watan, le syndicat déplore que les agissements d’un nombre restreint de «ces distributeurs ternissent l’image d’autres opérateurs qui luttent chaque jour pour que le lait subventionné ne sorte pas du circuit qui lui est dévolu».

Le bureau rappelle les conséquences de ces agissements «que nous dénonçons avec fermeté», notamment, pour ce qui est de la rareté du produit dans les magasins. La pénurie vécue dans certaines région du pays est imputable en partie à ces agissements, car le produit fini, au lieu d’être mis en vente au profit des ménages, est détourné pour être exploité par des transformateurs, mais «cela reste l’œuvre d’un nombre réduit de distributeurs», explique la même instance.

Selon ce syndicat, les laiteries publiques de la région centre comptent à elles seules 110 distributeurs dont 45 sont conventionnés avec les laiteries privées, avec une distribution quotidienne de 900 000 litres. Les campagnes de contrôle ciblant particulièrement les distributeurs ont permis de démasquer plusieurs de ces opérateurs. Les mis en cause risquent le blocage temporaire de leur agrément et une amende pouvant atteindre un million de dinars, explique le syndicat.

Pour rappel, le ministère de l’Agriculture a procédé récemment à la réduction des quotas de poudre de lait (importée) alloués aux transformateurs. Cette mesure est motivée, selon le même département, par «la surconsommation et le gaspillage» constatés. Selon les prévisions du ministère, la facture des importations par l’Onil, chargé d’importer la poudre et de la redistribuer aux opérateurs publics et privés, ne devrait pas dépasser les 330 millions de dollars à fin 2016 contre près de 500 millions de dollars en 2015.