Le site web d’El Watan inaccessible via l’Adsl

Réagissez

Le site web d El Watan ( www.elwatan.com) est inaccessible via l’Adsl, et ce, depuis hier mercredi. Contactée aujourd’hui, la directrice de la communication d’Algérie Télécom (AT) a préféré se murer dans le silence.

La même responsable au niveau d’AT nous a promis des explications à propos de ce blocage de l’accès au site d’El Watan, constaté à travers différentes régions du pays. Promesse non tenue, à l’heure où nous mettons en ligne.

Farouk Djouadi