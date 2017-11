Le scrutin est avancé de 24 heures dans certaines wilayas du Sud

Réagissez

Les électeurs ont commencé hier à voter pour le renouvellement des assemblées populaires locales, communales et de wilaya , dans les bureaux itinérants retenus pour les régions éparses du Sud où le scrutin a été avancé de 24 heures réglementairement.

Dans la wilaya de Laghouat, les électeurs sont orientés vers les neuf bureaux itinérants (totalisant 3929 électeurs) répartis à travers cinq communes, à savoir Gueltet Sidi Saad (3 bureaux), Hassi R’mel et Sidi Makhlouf (2 chacune), et Oued Mzi et El Beidha (1 chacune), afin d’élire leurs représentants aux assemblées locales. Les populations nomades et rurales votent également à travers les 31 bureaux itinérants prévus par l’administration pour sillonner 14 communes au nord et sud de la wilaya d’Adrar, à la rencontre des 16 853 électeurs, dont 8045 électrices, portés sur leurs listes.

Le wali d’Adrar, Hamou Bakkouche, a indiqué, lors du départ des équipes chargées de l’encadrement des bureaux itinérants où le vote est avancé de 24 heures, que l’opération électorale se déroule dans des conditions normales, à travers l’ensemble des bureaux itinérants de la wilaya.

Dans la wilaya d’El Oued, 12 bureaux itinérants, concernés par l’avancement du scrutin de 24 heures réglementairement, ont commencé à accueillir leurs électeurs parmi les populations nomades et rurales, notamment dans les communes de Miyeh Ouensa, Oued El Allenda et Guemmar, pour élire leurs prochains représentants aux APC/APW. Les opérations de vote se poursuivent aussi dans les bureaux itinérants où le vote a été avancé réglementairement de 48 et 72 heures, dans les wilayas du Grand Sud, notamment celles de Tindouf, Béchar, Illizi, Tamanrasset et Ouargla.

L’étendue des territoires des wilayas du Sud, dont beaucoup de zones sont éloignées et se trouvent à des centaines de kilomètres des sièges de leur commune de rattachement, a contraint l’administration à mettre en place ces bureaux pour aller à la rencontre des électeurs, souvent des populations nomades en fréquentes transhumances.