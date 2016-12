Le rude hiver des sinistrés

Réagissez

Le 29 mai 2016, les habitants de Mihoub (Médéa) sont...

Le 29 mai 2016, les habitants de Mihoub (Médéa) sont violemment tirés de leur sommeil par un séisme de magnitude 5,3 qui a fait plus de 80 blessés et des dégâts matériels considérables. Près de sept mois après le séisme, les séquelles de la catastrophe sont nettement visibles.

Mihoub post-séisme, sept mois après la catastrophe tellurique du 29 mai.

Au lendemain du tremblement de terre, nous avions trouvé une commune dévastée, entre cités éventrées, baraques écroulées, écoles en ruine et population affolée.

Aujourd’hui, si cette localité enclavée des confins du Titteri a su trouver les ressources pour se relever, panser ses plaies urbaines et colmater les brèches de son intimité fissurée avec, à la clé, un courageux travail de résilience, les séquelles de la catastrophe sont nettement visibles dans le paysage social, entre sinistrés végétant sous les tentes et chaumières qui peinent à se redresser. La faute à des aides modiques comparées à la violence du marché du bâtiment. Récit d’une reconstruction épique...

A peine ayant dépassé la ville de Larbaâ pour emprunter la sinueuse RN8 qui serpente à travers les flancs de l’Atlas, un épais brouillard enveloppe la route montagneuse en cette matinée froide du mardi 13 décembre. Le brouillard ne fait que s’épaissir à partir de Tablat. La visibilité est quasiment nulle par endroits.

Quelques kilomètres plus loin, nous nous engageons sur une route secondaire qui s’étale jusqu’à Aïn Bessam. Mais notre destination, c’est la localité sinistrée de Mihoub, commune de 15 000 habitants perchée à plus de 800 m d’altitude, aux confins du Titteri, à 100 km au nord-est de Médéa, et dont le nom est fatalement associé au séisme du 29 mai dernier. L’épicentre du tremblement de terre, de magnitude 5,3, avait, rappelle-t-on, été, en effet, localisé à 10 km de Mihoub.

Le séisme avait fait plus de 80 blessés et des dégâts matériels considérables, laissant des milliers de personnes sans toit, la grande majorité de la population de la commune résidant dans des habitations traditionnelles qui n’ont pas résisté à la secousse. Nous avions trouvé au lendemain du séisme une ville dévastée et une population en plein désarroi, entre errance et stupeur.

Les équipes du CTC déployées dans la région, qui avaient expertisé plus de 3700 habitations individuelles, avaient recensé 668 bâtisses classées rouge. Les édifices publics eurent également leur lot de préjudices, principalement les écoles, la poste, les mosquées, la bibliothèque municipale ou encore le siège de l’APC. Même les nouvelles cités, livrées pourtant de fraîche date ou sur le point d’être achevées, ne furent pas épargnées par les fissures.

Un chantier à ciel ouvert

Plus de six mois après le séisme, nous voici de retour à Mihoub pour nous enquérir du sort de la population sinistrée. A mesure que la brume se dissipe, la petite ville enclavée arbore ses plaies urbaines et les béances laissées par la catastrophe naturelle, point d’orgue d’une longue séquence tellurique marquée par plusieurs secousses qui harcelaient continuellement la région.

Dès les premiers hameaux qui apparaissent à hauteur de Brouni, en passant par Ouled El Aoufi, Ouled Saâd, jusqu’au chef-lieu de la commune, partout, à perte de vue, carcasses de béton et maisonnettes rafistolées, avec leurs fers d’attente et leurs murs de brique ou en ciment nu. Même le bâtiment municipal est encore en travaux. Des briques et autres matériaux de construction jonchent la cour de la mairie. A quelques mètres de là se dresse la bibliothèque municipale qui est elle aussi en pleine reconstruction.

La poste qui jouxte l’enceinte municipale a été carrément démolie et une aire aménagée s’apprête à accueillir le chantier de la nouvelle agence postale. La polyclinique a retrouvé des couleurs. Les établissements scolaires, qui ont été sévèrement touchés, étaient fonctionnels dès septembre. On a dû, pour les plus affectés, remplacer les pavillons détruits par des classes en préfabriqué pour parer aux urgences de la rentrée. Le lycée Belgherbi Saïd, que nous avions laissé dans un piètre état, a été remis sur pied.

Cependant, le dortoir et le réfectoire sont en pleine restauration. Une Maison de la culture est sortie fraîchement de terre, un projet tout neuf précise le maire. Quant aux bâtiments OPGI, ils ont été pour la plupart remis en état. Les brèches et les larges fissures qui cisaillaient les immeubles ont été colmatées tant bien que mal, et la couche de peinture fraîche qui enduit les façades donne à voir des cités comme neuves. Les travaux de réhabilitation du parc immobilier collectif ne sont pas pour autant terminés.

Des sinistrés encore sous les tentes

Si les infrastructures publiques et les bâtiments OPGI ont globalement été restaurés ou sont en voie de réhabilitation, les séquelles du séisme sont encore nettement visibles à Mihoub. L’une des images qui retiennent d’emblée l’attention à ce propos, c’est celle de deux camps de toile abritant des familles sinistrées, l’un installé au niveau d’un terrain vague à la lisière de la ville, et faisant office de stade de proximité, l’autre implanté en face de la polyclinique, sur un site communément appelé Matico. Une dizaine de tentes de la Protection civile recouvrent le terrain Matico. Hocine, un jeune sinistré, surgit d’une tente protégée par une bâche en plastique plantée à l’entrée du camp, et langée de cordages pour résister aux rafales de vent. Hocine vivait dans une cité du centre-ville avec ses parents.

Depuis le séisme, ni lui ni sa mère ne veulent regagner leur appartement. «Je vis encore sous la tente avec ma mère, elle ne veut pas retourner dans la cité. Elle est encore sous le choc. Mon père est mort d’une crise cardiaque suite au séisme, elle est encore traumatisée», explique-t-il, avant de lancer : «On ne demande rien, on veut juste rester ici. Je ne veux pas retourner au bâtiment, je ne leur fais pas confiance !»



Un autre sinistré nous confirme cette angoisse persistante chez certains habitants : «La peur nous hante toujours. On a retapé notre logement, mais on continue à occuper la tente. Ma famille passe la journée dans notre cité, mais la nuit, elle revient ici. Makache lamane.» Ali Baâziz, dans les 45 ans, ancien Patriote, se déplace difficilement dans la cour du camp. Ayant été victime d’un AVC, il a du mal à articuler. «Mon mari est dans cet état depuis l’an 2000», dit son épouse. Mme Baâziz, mère de quatre enfants, souffre le martyre par ce froid polaire. «Entrez, venez voir dans quelle misère on végète par ce temps maudit», maugrée-t-elle.

«Miziria kahla»

Des ustensiles sont entassés, pêle-mêle, à l’intérieur de la tente. Une bonbonne de gaz reliée à une «tabouna» tient lieu de coin cuisine. Mme Baâziz s’affaire à préparer des crêpes de semoule pour ses enfants. Une table basse, un lit bringuebalant, une petite télé, des bidons en plastique, une corde à linge sur laquelle pendillent des vêtements qui ont du mal à sécher, composent l’essentiel du décor. Des toilettes collectives sont aménagées au fond du camp. «Cela fait presque sept mois qu’on moisit ici et on n’a que des promesses. Nos os sont cisaillés par le froid. Nous sommes livrés aux eaux de pluie.

Tout est trempé, le linge, la literie, rien n’est épargné. Karitha. La cour est vite noyée sous l’eau. Il y a quelques jours, il y avait une violente tempête qui a failli tout emporter. On n’a pas fermé l’œil de la nuit. Miziria kahla ! On nous a promis de nous reloger rapidement. De mois en mois, notre attente ne fait que s’allonger», peste Mme Baâziz.

Notre interlocutrice habitait avec son mari et leurs enfants dans un petit F2, au sein d’une cité OPGI. «Quand on a eu ce logement en 2009, j’étais la femme la plus heureuse du monde. Le jour du séisme, le ciel m’est tombé sur la tête. Comme on habitait au 3e étage de l’immeuble, j’ai eu tout le mal du monde à évacuer mon mari qui était quasiment paralysé», raconte-t-elle.

«Maintenant, avec la maladie de mon époux, on ne peut pas retourner dans ce logement, on a demandé un transfert vers un autre logement plus adapté et on attend toujours», poursuit-elle. Mme Baâziz nous confie, dans la foulée, que sa fille aînée, âgée de 18 ans, a convolé en justes noces dans ce camp même.

«Elle est partie de cette tente vers son nouveau foyer, on n’avait pas le choix», sourit-elle. Sa voisine, Mme Haloui, qui occupe une tente avec son mari et ses deux enfants, nous apprend quant à elle qu’elle attend un troisième enfant. «Je vais finir par accoucher dans ce trou», lâche-t-elle. «Nous étions trois familles entassées dans un F3. On avait déposé un dossier de demande de logement depuis longtemps. Après le séisme, on nous a promis qu’on allait bénéficier d’un logement, mais on n’a rien vu pour le moment. Même pour la tente, on a galéré pour l’obtenir. C’est notre voisin qui nous l’a cédée.»

«Qu’est-ce qu’ils attendent pour nous reloger ?»

Le camp de toile aménagé au niveau du stade compte 23 tentes. «Il ne reste que quelques familles, la plupart ont dû partir avec le froid. Même les éléments de la Protection civile, qui avaient une tente ici, ont fini par plier bagage», dit Rabah Salhi, un sinistré qui a longtemps trouvé refuge ici avec les siens. Travailleur à l’unité Naftal de Beni Slimane, père de quatre enfants, Rabah occupe un petit appartement loué auprès d’un particulier à la cité des 18 Logements.

«Notre cité a été sérieusement endommagée par le séisme, mon logement est fêlé de partout. J’ai tenu de longs mois avec ma famille sous cette tente. Même la rentrée scolaire, on l’a passée ici. Il y a 15 jours, j’ai dû réintégrer mon ancien gîte. On ne pouvait plus supporter ce froid glacial. L’entrepreneur n’a pas encore attaqué la réfection de l’appartement où je loge, mais on n’avait pas le choix» ajoute Rabah. «Je loue depuis 1999. J’ai déposé un dossier de demande de logement depuis belle lurette et je n’ai rien reçu. Pourtant, je suis un enfant de Mihoub. En plus, je suis un ancien Patriote. J’ai servi de 1996 à 2001. On avait notre caserne à El Azizia.

A l’époque, tu ne pouvais pas entrer à El Mihoub. On a participé à des opérations côte à côte avec l’armée, on a ratissé tous les maquis de la région : Chréa, Lakhdaria, Zbarbar, Palestro… On a contribué au retour de la paix et la sécurité en Algérie. On a hissé le drapeau national, on ne l’a jamais laissé tomber» martèle-t-il avec une pointe d’amertume. D’après lui, tous les réfugiés du stade devraient être relogés dans une cité qui, d’ailleurs, surplombe le camp. Celle-ci est située rue Chahid Amokrane. «La liste a été arrêtée il y a plus de quarante jours (début novembre, ndlr). La cité est prête. Qu’est-ce qu’ils attendent pour livrer les logements ? Nous sommes en danger, ça ne peut plus durer», fulmine-t-il. Rabah a gardé une partie de ses effets personnels et quelques baluchons dans sa tente. «Regardez, c’est rempli d’eau» fait-il en secouant le haut de la toile rongée par la moisissure.

«Déjà, en été, c’est l’enfer ; en hiver, c’est pire.» Une mare de boue s’est formée entre les deux rangées de tentes. Des rigoles sont creusées autour des guitounes pour empêcher l’eau de pénétrer. En outre, les rebords sont tenus par des blocs de pierre pour parer aux tempêtes. Ce provisoire qui dure a fini par user la patience des sinistrés jusqu’à la corde. «Hada mouhtachad !» (c’est un camp de concentration) s’insurge un sinistré. Rabah alerte sur l’avenir des enfants, si cette situation s’éternise.

Le décrochage scolaire est un sujet qu’il connaît bien, lui qui est membre de l’Association de lutte contre les fléaux sociaux : «Laisser le peuple moisir dans ces conditions favorise les fléaux sociaux. On a prévenu contre les conséquences de cette situation dans le futur. Les gens de la région sont certes conservateurs et attachés aux traditions, mais avec cette précarité, un enfant qui grandit dans un camp comme ça, tu le laisses un mois, il décroche de l’école, perd ses repères et sur la durée, il peut mal tourner. Les élèves ne peuvent pas se concentrer sur leurs études dans un tel environnement. C’est impossible !»

«que vas-tu construire avec 70 millions ?»

Outre les camps du stade et du site Matico, on peut croiser un peu partout, en parcourant les ruelles accidentées de la commune, diverses tentes isolées, dressées à côté de chaumières efflanquées, tenant à peine debout. Même topo dans les douars environnants, comme c’est le cas de ce paysan rencontré près de la localité de Maghraoua. Sur une colline oubliée trône la tente de Saïd Belazouz, plantée à quelques mètres de sa vieille mansarde croulante, où il languit auprès de sa femme et ses trois enfants à attendre des jours meilleurs. A la faveur d’une aide financière de 700 000 DA, il s’acharne à ériger une habitation décente dont la charpente est presque finie. Saïd en vient presque à remercier le séisme. A quelque chose malheur est bon, comme on dit…

«Moi, j’étais sinistré avant le séisme, ma baraque était déjà abîmée. Normalement, je suis censé bénéficier d’une aide ou d’un logement sans cette catastrophe, mais on ne m’avait rien donné. S’il n’y avait pas eu ce séisme, j’aurais pu attendre toute ma vie, je n’aurais rien eu. Je me dis quelque part el hamdoullah que Dieu ait secoué la terre.» Saïd a vite déchanté en voyant chaque jour la facture de sa construction s’allonger. «Je vais bientôt dépasser les 70 millions qu’ils m’ont attribués. C’est des clopinettes, ça. Teklekh. Le ciment a atteint les 1700 DA le sac. Le maçon est payé à la tâche.

C’est 4000 DA le demi-poteau, sachant que j’ai 12 demi-poteaux. Après, il est payé au métrage, à raison de 1000 DA le mètre. Faites le calcul. Comment allez-vous rentrer dans vos frais avec ça ? Moi, si j’avais une chance de bénéficier d’un logement, j’aurais refusé n’importe quelle aide financière.

Maintenant, je suis comptabilisé avec les bénéficiaires, je n’ai plus le droit de postuler à un logement à l’avenir. Je suis coincé. Tu élèves juste une carcasse et tu t’arrêtes. Tu ne peux pas habiter là-dedans. D’ailleurs, beaucoup de gens ont refusé l’argent. Ils préfèrent avoir un logement entier.» A noter que les 70 millions dont parle Saïd sont le plafond autorisé pour l’autoconstruction. Les sinistrés ayant accusé moins de dommages se sont vu allouer des montants allant de 150 000 à 300 000 DA. Face à la modicité de ces indemnités, beaucoup ont décliné l’offre de l’Etat.

«On m’a proposé une indemnisation de 15 millions de centimes, j’ai refusé. T’meskhir. Qu’est-ce que tu vas faire avec 15 millions ?» lâche un cadre de l’éducation rencontré près du lycée Belgherbi Saïd. Un autre employé du même établissement cite un autre écueil, d’ordre bureaucratique celui-là : «L’un des problèmes qui se sont posés est l’accès aux aides à l’autoconstruction. Dans nombre de situations, vous avez plusieurs familles qui cohabitaient dans un même haouch, et quand ils ont attribué les aides, ils ont donné juste au propriétaire, les autres se sont retrouvés sur la paille.»

Le cas de Bachir est autrement plus touchant. Paradoxalement, lui qui est maçon de métier, se retrouve dans l’incapacité de retaper sa modeste demeure. La faute à un dispositif ne tenant pas compte des sinistrés qui, comme lui, n’ont pas de titre de propriété. Quand nous l’avons rencontré, Bachir s’échinait à ferrer un voile de béton destiné à une nouvelle construction érigée sur les décombres d’une bicoque rasée. Bachir nous précisait timidement qu’il n’était pas le proprio mais un simple ouvrier engagé pour les besoins de ce chantier. Il vivote sous une tente, avec sa femme et son fils, dans un haouch niché dans la campagne d’El Azizia. «Je loue là-bas, et le taudis où j’habite est un haouch en toub. Il a été fortement fragilisé par la secousse. Mais je n’ai pas les moyens de le redresser, et comme je suis locataire, je n’ai pas reçu d’aide financière.

On m’a dit qu’il fallait être propriétaire du terrain ou de la bâtisse pour être indemnisé. Donc, je travaille chez des particuliers. Il n’y a pas de place pour moi chez les entrepreneurs qui travaillent sur les chantiers de l’Etat.» Bachir ne peut pas compter sur ses faibles émoluments pour améliorer sa condition. «On ne gagne pas grand-chose», glisse-t-il pudiquement. «Les gens sont pauvres à la base, ils sont en plus sinistrés, ils paient comme ils peuvent.» C’est vraiment le cordonnier mal chaussé. Quelle tristesse !