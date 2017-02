Le RCD dévoile sa liste à Tizi Ouzou

Réagissez

Mohcine Belabbas

Pour la wilaya de Tizi Ouzou, le Rassemblement pour la culture et la démocratie a choisi ses candidats pour le représenter à la prochaine députation.

La liste du parti de Mohcine Belabbas à Tizi Ouzou est fin prête. Des noms de candidats à la députation de mai prochain commencent à être connus dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le RCD annonce ainsi la couleur en rendant publics les noms de ses candidats aux prochaines législatives. Selon Mohamed Ikherbane, chargé de la communication au bureau régional de la formation de Mohcine Belabbas, la liste du parti sera conduite par Yacine Aissiouene, jeune membre de l’exécutif du parti et élu à l’APW.

Leïla Hadj Arab, avocate et ancienne parlementaire, figure également sur la même liste, tout comme Mohand Arezki Hamdous, actuel président du bureau régional du RCD, Hamid Aït Saïd, maire d’Iferhounene, Mohamed Cherif Fahem et Mme Hamitouche, membres de l’APW. «Un délai de recours est accordé à l’ensemble des candidats à la candidature. Puis, le RCD s’attellera à préparer, dans de bonnes conditions, la campagne électorale. Je tiens à rappeler que nous n’avons pas attendu l’approche des élections pour nous rapprocher du citoyen.

Nous avons effectué des sorties sur le terrain à travers les villages et communes de la wilaya», a expliqué M. Ikherbane. Pour ce qui est du FFS, il semble que le membre de l’instance présidentielle Aziz Bahloul, chirurgien, drivera la liste du plus vieux parti de l’opposition, mais la commission chargée de l’établir n’a pas encore rendu son «verdict». Cependant, on a appris que d’autres cadres et élus du FFS ont également déposé leurs dossiers de candidature.

On cite, entre autres, Youcef Aouchiche, membre du secrétariat national, Mohamed Klalèche, président de l’APW, et Mohamed Achir, enseignant d’économie à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou et président de la commission finance à l’APW, ainsi que Djamila Bouaziz, vice-présidente de l’APW, et Nabila Smail, membre de la même Assemblée.

Chez le RND, la liste a été confectionnée avec à sa tête Sid Ali Zemirli, vice-président de l’APW et ancien directeur de l’Office des établissements de jeunesse (ODEJ), mais elle n’a pas été validée par les membres du conseil de wilaya qui ont préféré l’envoyer au secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia, pour donner son approbation ou non.

Concernant le FLN, rien n’a filtré sur la composition de la liste. Seulement, on parle de l’actuel député Saïd Lakhdari pour représenter l’ancien parti unique à Tizi Ouzou. D’autres sources évoquent le nom de Mohamed Haddad, frère du président du FCE, qui a également déposé son dossier de candidature pour briguer un mandat de député.