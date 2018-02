Le président turc entame une visite officielle en Algérie

Réagissez

Le président Erdogan a été accueilli à...

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a entamé lundi une visite officielle de trois jours en Algérie, à l’invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Le président turc a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, accompagné du premier ministre, Ahmed Ouyahia et de membres du gouvernement.

Les entretiens qui se dérouleront entre les deux chefs d'Etat et les travaux entre les délégations des deux pays "permettront à l'Algérie et à la Turquie de partager leurs analyses de la situation régionale et internationale, notamment au Moyen-Orient, au Maghreb et au Sahel".

Les discussions qui "auront lieu entre les membres des deux délégations ainsi que le Forum d'Affaires, qui regroupera un grand nombre d'entreprises algériennes et turques, ne manqueront pas de donner un élan accru aux échanges et aux partenariats entre les économies algérienne et turque".