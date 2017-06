Le président Bouteflika s'entretient avec son homologue français Macron

Réagissez

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s'est entretenu mercredi avec son homologue français, Emmanuel Macron, indique jeudi un communiqué de la présidence de la République.

" A cette occasion, les deux Chefs d'Etat ont relevé avec satisfaction les dispositions convenues entre les deux pays pour dynamiser les projets communs de coopération et de partenariat, notamment en prévision de la visite d'Etat du Président Macron en Algérie dans les prochaines semaines", souligne la même source.

Les présidents Bouteflika et Macron ont également procédé à un échange de vues sur les voies et moyens de nature à concourir à l'accélération de la mise en oeuvre de l'Accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au nord du Mali, accord dont l'Algérie est chargée du suivi de l'application, en association avec d'autres partenaires internationaux du Mali, dont la France", ajoute le communiqué de la présidence de la République.