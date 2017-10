Réagissez

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a...

Le président, Abdelaziz Bouteflika, a reçu le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, en visite de deux jours en Algérie. «L’audience s’est déroulée en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel», indique l’agence APS sans plus de détails.

La dépêche de l’agence officielle n’a donné aucune précision sur le contenu des échanges entre le chef de l’Etat et son invité du jour. En tout cas, le Premier ministre russe est le premier responsable politique étranger à être reçu par le président Bouteflika depuis le mois de mars dernier. Gravement affaibli par la maladie, le président de la République a fait l’impasse sur cet exercice pénible à plusieurs reprises.

Sa dernière apparition à la télévision en compagnie d’un président étranger remonte au 28 mars dernier, lorsqu’il avait accordée une audience à son homologue congolais Denis Sassou N’Guesso. Depuis cette date, le chef de l’Etat ne s’est pas plié à ce rituel, comme il le faisait par le passé. En effet, plusieurs dirigeants étrangers, dont l’ancien Premier ministre français, Bernard Cazeneuve, et d’autres hauts responsables en visite en Algérie, n’ont pas pu rencontrer le locataire d’El Mouradia.

Tout récemment, le président vénézuélien, Nicolas Maduro, avait effectué une visite officielle de trois jours en Algérie. Mais les services de la Présidence n’ont pas jugé utile, on ne sait pour quelles raisons, d’organiser une rencontre entre lui et le président Bouteflika. Cette situation a suscité à nouveau des interrogations sur la santé du chef de l’Etat et sa capacité à assumer ses missions présidentielles.

Des voix se sont élevées pour réclamer une nouvelle fois l’application des dispositions de l’article 102 de la Constitution pour le destituer en raison de son «impotence». Par la suite, la polémique a enflé autour de la capacité du locataire d’El Mouradia à mener à terme son mandat.

Les sorties de l’ancien ministre du Commerce, Noureddine Boukrouh, et certains chefs de parti ont suscité une vive réaction des partisans du pouvoir, dont les présidents des deux Chambres du Parlement, Abdelkader Bensalah et Saïd Bouhadja, qui sont montés au créneau pour fustiger ceux qui appellent à l’application de l’article 102.

Et l’audience accordée à Dmitri Medvedev, hier, s’inscrit dans le cadre de la volonté de dissiper les doutes sur l’aggravation de l’état de santé du président Bouteflika. A l’occasion de cette visite, l’Algérie et la Russie ont signé cinq accords de partenariat et des mémorandums d’entente. Ces accords concernent principalement les secteurs de la justice, la santé, la formation professionnelle, les hydrocarbures et l’énergie nucléaire civile.

Le premier accord a été paraphé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, et son homologue russe, Alexander Konovalov. Il porte sur la coopération et l’entraide judiciaires entre les deux pays, notamment dans le domaine pénal. Le deuxième accord signé concerne le programme exécutif de coopération dans le domaine de la santé.

L’Algérie et la Russie ont également conclu un accord sur le programme exécutif de coopération dans le domaine de la formation professionnelle. Dans le domaine des hydrocarbures, un mémorandum d’entente a été signé entre le groupe Sonatrach et la société russe Transneft, portant sur la coopération, notamment, dans le domaine de la canalisation et le transport des hydrocarbures.

Un deuxième mémorandum d’entente, dans l’énergie nucléaire civile, a été signé entre le Commissariat à l’énergie atomique (Comena) et la société russe Ros-Atom. Le dernier mémorandum d’entente signé concerne le domaine pharmaceutique. Il a été conclu entre la société privée algérienne Biomap et la société privée russe Biocad.