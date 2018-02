Réagissez

Lors de sa réunion de travail tenue hier dans la wilaya de Bouira, le PDG de Sonelgaz, Arkab Mohamed, a affirmé qu’aucun projet relevant de son secteur n’a été gelé.

«Il y a des programmes qui ont été différés, mais aucun projet n’a été gelé», dira-t-il. Pour soutenir ses propos, le PDG a énuméré les projets contenus dans le programme décennal 2017/2027 de Sonelgaz. «Nous allons réaliser 34 000 km de réseau haute et très haute tension, 300 postes électriques, la production de 8000 mégawatts additionnels d’électricité et deux centrales électriques.

Nous avons aussi un autre programme de réalisation de 3000 km de conduites de gaz vers les localités enclavées.» Pour ce qui est des énergies renouvelables, l’hôte de Bouira ajoutera que «Sonelgaz est très intéressée par le créneau des énergies renouvelables qui se substitueront à l’utilisation du gaz. Nous avons commencé avec le programme confié par l’Etat.

Actuellement, 354 mégawatts d’électricité sont produits dans 22 centrales à partir des énergies renouvelables.» Pour ce qui est de Bouira, le PDG dira que son entreprise accompagnera les projets industriels, les périmètres agricoles et autres dans la wilaya. «Nous avons examiné les projets en difficulté dans la wilaya, spécialement les raccordements en gaz.

Avant la fin juin prochain, après la levée des contraintes, les projets des 3 Distributions publiques (DP) de gaz seront achevés. Ce qui permettra l’alimentation de plus de 2500 foyers», a-t-il dit et d’indiquer que la priorité sera donnée à la réalisation des ouvrages. «Dans la wilaya de Bouira, nous sommes à 98% de taux de raccordement au réseau électrique et 78% en matière de gaz. A l’échelle nationale, le taux de raccordement au réseau du gaz est à 58%.»