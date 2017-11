Le parti d’Ouyahia rafle la mise à Chlef

Réagissez

La population de la wilaya de Chlef s’est réveillée, hier, avec un changement du paysage politique, qui a vu le RND décrocher la majorité au sein de l’APW et dans 14 communes dont le chef-lieu de wilaya, devenant ainsi la première formation politique de la wilaya. Il y a eu aussi l’émergence du Front Moustakbel, du MPA et du Parti algérien vert pour le développement, qui ont fait leur entrée, pour la première fois, dans l’APW et certaines communes, comme Chettia, Chlef et Sendjas.

L’autre fait marquant est sans nul doute la faible participation, contrairement aux scrutins antérieurs à 2012. Si le score enregistré au vote de jeudi, soit 36,78 % aux APC et 36,21 % à l’APW, a connu un léger rebond par rapport aux dernières législatives, il reste tout de même très en dessous de la moyenne. La chute vertigineuse de la participation aux rendez-vous électoraux a commencé il y a quelques années avant d’atteindre le taux record de 28,66 % aux législatives du 4 mai dernier.

Cette dégringolade inattendue, pour les autorités concernées, avait, on s’en souvient, coûté sa place au wali de Chlef, en poste d’octobre 2016 à juin 2017. Son successeur, en fonction depuis quatre mois, s’était attelé, lui, à soigner le taux de participation en consacrant tout son temps aux préparatifs de cette joute électorale. Mais cela n’a pas été suffisant pour atteindre le score escompté.