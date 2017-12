Le P/APW de Sidi Bel Abbès installé sans les élus du FLN et de TAJ

Réagissez

La cérémonie d’installation du président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Sidi Bel Abbès, Othmane Khadar, a été boycottée, mercredi, par les élus du FLN et de TAJ.

Au nombre de 19, les élus FLN (14 sièges) et TAJ (5 sièges) ont, en effet, déserté la salle des délibérations en guise de protestation contre la «volonté de marginalisation et d’exclusion affichée par le nouveau président de l’Assemblée à l’encontre de l’alliance constituée par les deux groupes d’élus», indique un communiqué signé conjointement par les représentants des deux formations politiques. Selon le communiqué rendu public hier, la décision de boycotter la cérémonie d’installation du P/APW a été entérinée «suite à l’échec des pourparlers entamés avec le nouveau président de l’Assemblée pour la répartition des postes et des commissions».

Dans son discours d’investiture, M. Khadar a souligné, en séance publique, l’importance que revêt cette nouvelle mandature, tout en appelant à une «nécessaire cohésion entre les différentes composantes de l’Assemblée». Pour de nombreux élus interrogés en marge de la cérémonie d’installation, ce boycott constitue indéniablement un mauvais départ pour l’Assemblée populaire de wilaya. Une Assemblée dont la crédibilité a été fortement écornée après la décision arbitraire prise par le wali, Tahar Hachani, d’interdire aux représentants de la presse d’assister au déroulement de l’élection du P/APW, tenue à huis clos et sous très forte surveillance policière. Il y a lieu de signaler que l’APW de Sidi Bel Abbès compte 39 sièges, répartis entre le FLN (14 sièges), TAJ (5), le RND (10), le PT (5) et, enfin, le parti El Moustakbal (5 sièges).