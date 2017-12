Le meilleur d’El Watan Week-end

Réagissez

Pour le dernier numéro de l’année, nous avons décidé de sélectionner certains articles, entretiens, reportages et même quelques-uns que vous avez appréciés. Notre démarche de sélection s’est également basée sur le nombre de clics que nous avons enregistrés sur la version Net du journal. Nous avons donc également joint à ce dossier quelques titres qui ont fait cliquer. La raison pour laquelle nous avons séparé les deux ? Le nombre de clics n’est qu’un miroir menteur. En effet, les lecteurs des éditions papier ne sont pas forcément les mêmes pour le Net et vice-versa. Dans notre sélection, nous nous sommes également fiés à vos commentaires sur nos articles sur nos réseaux sociaux.

Janvier



6 janvier

La violence comme dernier «recours»

Dans cette édition, El Watan week-end a tenté de comprendre les raisons de l’escalade de violence connue à cette période de l’année.

Qu’elle ait été motivée par les mesures de la loi de finances 2017 ou fruit de manipulations aux relents affairistes, la violence s’est érigée en mode d’expression à part entière.

Riyad Mahrez joueur africain de l’année

Dans cette édition, vous avez connu le lauréat du titre de joueur africain de l’année au terme du gala des Glo-CAF. Il s’agissait de l’international algérien Riyad Mahrez.

13 janvier

Retour à la dette extérieure pour contrer la crise financière

Face à la crise que connaît le pays, El Watan week-end s’est penché sur la question de l’endettement extérieur. Dans cet article, experts et économistes se hasardent à dire sans craindre de se tromper que le retour à l’emprunt externe est inéluctable. Les prix du pétrole qui rechignent à remonter sensiblement confortent cette thèse.

20 janvier

Inceste : tabou, scandale et honte !

Sujet longtemps resté tabou, El Watan week-end a pourtant décidé, dans cette édition, d’aborder le thème de l’inceste, s’appuyant sur le témoignage d’une victime.



Février

3 février

Cancer : le douloureux parcours des malades

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, El Watan Week-end a suivi certains malades dans leur parcours du combattant.

CAN 2017 : combien ça a coûté

Favorite pour animer les premiers rôles lors de la 31e édition de la CAN, l’Algérie a quitté la compétition dès le premier tour. El Watan Week-end vous a fait le point sur le coût financier de la participation des Verts.

24 février : Hassi Messaoud, ville gelée

Hassi Messaoud, nom lié au pétrole, première richesse nationale, fait du surplace. Classée «zone à hauts risques» depuis déjà douze ans, la ville est devenue un périmètre où il est interdit de construire même des écoles !



Mars



3 mars

Cybercriminalité : la police traque les criminels

Contenu des statistiques, très effrayantes, El Watan Week-end a rencontré les services de sécurité afin d’en savoir plus sur leur traque dans les affaires liées à la cybercriminalité.

17 mars

Restitution des restes des résistants algériens conservés en France : les sans-papiers de l’au-delà

Alors que le débat mémoriel ne cesse de susciter des discussions des deux côtés de la Méditerranée, la question de la restitution des restes des résistants algériens entreposés au Musée de l’Homme de Paris ne semble pas préoccuper pour le moment les responsables algériens.

31 mars

(Exclu) Dalil Boukakeur. Recteur de la Grande Mosquée de Paris

La situation des musulmans de France ou les Français de confession musulmane continue à inquiéter les associations religieuses en Occident. L’une des plus importantes, la Grande Mosquée de Paris, a publié un texte défendant la liberté de confession et le droit à l’égalité en France. Dans une interview exclusive accordée à El Watan, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui est à l’origine du texte, revient sur le malaise des musulmans et leurs aspirations à vivre leur religion dans la dignité.

Avril

7 avril

France, L’Algérie récupère un trésor de 600 documents historiques

Dans cette édition, El Watan Week-end est revenu sur plus 600 documents anciens que l’Algérie a acquis lors d’une vente aux enchères organisée fin mars 2017 à Toulouse, en France. Il s’agit de livres, de cartes, de lettres, de manuscrits, de photos, de gravures et de récits de voyages qui concernent l’Algérie depuis le XVIe siècle.

Chers députés, on ne vous connaît pas !

Souvent médiatisés mais peu connus, les parlementaires qui arrivent à la fin de l’actuel mandat n’étaient finalement pas proches de ceux qu’ils étaient censés représenter. El Watan Week-end a donné la parole à ceux qui les ont élus.

Ces candidates qui se voilent la face

Dans cette édition, El Watan Week-end s’est penché sur le cas des candidates «masquées» des législatives. Les électeurs se sont indignés, car le visage de ces dernières ne figurait pas sur les affiches de leurs partis.

Mai

5 mai : Numéro spécial législatives

El Watan Week-end a consacré son édition aux élections législative.



Ces podcasters qui ont fait de l’ombre à la campagne

Le succès qu’ont réalisé les deux vidéos, Mansotich et Lettre aux parlementaires, des deux podcasters Chemsou Dz Joker et Anes Tina, ont fait «trembler». Même le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, a réagi en accusant les youtubeurs de «vouloir démobiliser la société». El Watan Week-end est revenu sur la polémique.

Juin

2 juin

Préserver les terres agricoles, un combat de générations

Dans cette édition, El Watan Week-end s’est rendu à Aït Zellal, dans la commune de Soumaa (Tizi Ouzou), afin de vous raconter l’histoire des agriculteurs qui se battent depuis plus d’un siècle contre la confiscation de leurs terres. Un combat mené d’abord par leurs aïeux avec la France coloniale, puis par la nouvelle génération avec l’administration algérienne. Deux époques, même combat.

Couffin du Ramadhan, La grande arnaque !

Dans cette édition, El Watan Week-end vous a livré les secrets du couffin du Ramdhan. Chaque année, à l’approche du mois sacré, de nombreuses familles nécessiteuses attendent avec impatience de recevoir le fameux couffin. Malheureusement, ce qu’elles espèrent recevoir est très loin de ce qu’elles obtiennent réellement.



9 juin

Médias : Le dérapage

Cette année encore, le téléspectateur a eu droit à des caméras cachées terrorisantes, des sketchs sur fond de violence et pas que ! Violation de la vie privée, non respect de la ligne éditoriale… autant d’agissements qui vont à l’encontre de l’éthique journalistique. El Watan Week-end a alors tenté de connaître la limite à ne pas franchir.

Quand la crise frappe la tendance kheïma

Toujours en plein mois sacré, El Watan Week-end est revenu sur les soirées ramadanesques, auxquelles les Algériens ne prennent plus part en raison de la crise.

16 juin

Quand la violence gangrène l’université DZ

Agression des enseignants à la faculté d’économie, des membres du Cnes tabassés à la faculté des sciences politiques, tentative d’assassinat de Mohamed Mili à M’sila, confrontations entre organisations estudiantines à Batna…

Un cran dans la violence a été franchi. Les organisations estudiantines sont pointées du doigt. El Watan Week-end vous a fait une analyse.



23 juin

(Exclu) Nadia Matoub Mon combat pour la mémoire de Lounès

Ça faisait 19 ans qu’elle n’avait pas parlé. Pour son come-back, Nadia Matoub, la veuve de Lounès Matoub, a choisi El Watan Week-end pour se confier.

30 juin

Mohamed Boudiaf Quand Ben Bella s’acharne contre Si Tayeb El Watani

A l’occasion du 25e anniversaire de son assassinat, El Watan Week-end a choisi de revenir sur un épisode peu connu de la vie de Mohamed Boudiaf.

Juillet

7 juillet

Algérie-Libye-Italie Le périple de la mort d’un harrag

En avril dernier, 53 harraga algériens, dont une vingtaine de Kabylie, ont tenté de rejoindre les côtes italiennes à partir de la Libye. Ces derniers ont été emprisonnés, ont évité de justesse la mort à plusieurs reprises et ont même été vendus aux marchands d’organes. El Watan Week-end vous a rapporté le témoignage d’un rescapé.

14 juillet

Algérie-Maroc Saison de migration… vers l’inconnu

Notre reporter Chahreddine Berriah a tenté l’aventure avec des migrants subsahariens en traversant la frontière algéro-marocaine.

28 juillet : Les jeunes Algériens loin des sirènes de Daech

L’organisation terroriste Etat islamique (EI) n’a pas «séduit» les jeunes Algériens. Ils seraient tout au plus 300 à avoir rejoint l’organisation sur ses terrains de guerre. El Watan Ween-end vous a fait son décryptage.

Latifa Bennari Experte en pédophilie : Les réseaux sociaux constituent un terrain fertile pour les pédosexuels

Son livre Pédophiles, ex-auteurs et victimes, (Méthode Latifa) explique comment, elle, coach des pédophiles, peut intervenir avant le passage à l’acte. Le but est d’éviter les victimes mais aussi d’aider les pédophiles dans leur vie.

Août

4 août : Maternités Négligence, irresponsabilité et manque de moyens

A Djelfa, puis à Blida, des parturientes sont décédées.

En attendant les résultats de l’enquête, la colère et l’incompréhension s’installent. El Watan Week-end vous a livré des reportages effectués dans quelques maternités du pays, qui prouvent que le cas de Djelfa pourrait ne pas être un cas isolé.

11 août : Rapatriements La grande galère de nos immigrés

Après le transfert des corps, les factures à payer le rapatriement des corps a longtemps suscité des interrogations. Cotisations des comités de village, quelques tentatives des assurances et l’attente de la tant attendue prise en charge de l’Etat... Les immigrés algériens évoquent un sérieux casse-tête de rapatriement de dépouilles en cas de décès. El Watan Week-end est revenu sur la question.

18 août : Mohamed Larbi Ben M’hidi un révolutionnaire déterminé

Dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire de la tenue du Congrès de la Soummam, El Watan Week-end s’est intéressé au personnage de celui qui fut son président, Mohamed Larbi Ben M’hidi.

25 août Mariage tardif : Le poids des contraintes sociales et des traditions

Un budget énorme, un logement non accessible, des traditions difficiles à suivre ou juste un choix personnel… Les jeunes Algériens, dépassés par les conditions économiques et socioculturelles, voient leur rêve de mariage, enfants et foyer s’envoler. L’âge du mariage recule, et plusieurs conséquences en découlent. El Watan Week-end a enquêté sur la question.

Septembre

15 septembre : Massacre de Bentalha La nuit qui a changé ma vie

Il y a vingt ans se produisait le terrible massacre de Bentalha. Le terrifiant, l’effrayant et affreux souvenir hante toujours les rescapés, même si la vie a repris son cours dans le quartier. El Watan Week-end a rencontré Amine, enfant au moment des faits. Nous décortiquons avec lui ses tentatives de remèdes pour guérir des mauvais moments…

Hadj 2017 : Récit de mon séjour cauchemardesque

Alors que le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, nie en bloc les témoignages de certains pèlerins sur la situation dans laquelle ils se trouvaient à La Mecque. Notre journaliste a lui aussi accompli son pèlerinage. Récit d’un séjour cauchemardesque.

29 septembre : Arabisation Et si on en parlait

Plusieurs administrations publiques veulent passer à l’utilisation de la langue arabe. El Watan Week-end a imaginé le changement...

Octobre

6 octobre : Crise économique Le vrai du faux

«L’Algérie vit l’enfer», c’est suite à cette fameuse phrase, lancée par Ouyahia, que la panique règne. Depuis, les rumeurs fusent. El Watan Week-end a démêlé le vrai du faux.

13 octobre : (Exclu) Madjer nouveau selectionneur des verts

Rabah Madjer a été désigné sélectionneur de l’équipe nationale. El Watan Week-end a sorti cette info en exclusivité.

Santé Le blues des blouses blanches

Pointés du doigt quand il s’agit de responsabiliser quelqu’un du marasme que vit la santé en Algérie, les médecins spécialistes déplorent leur situation et dénoncent les conditions de travail auxquelles ils font face dans le secteur public. Certains affirment que l’insulte et l’agression sont devenues les seuls échanges qu’ils tiennent avec les patients.

27 octobre

Guerre de Libération : 63 ans après, des témoins en parlent

Des moudjahidine et moudjahidate de la première heure, héros d’hier, citoyens d’aujourd’hui, nous font partager leurs désillusions et parlent de leur vécu présent. Ils racontent et se racontent à travers la table ronde organisée par El Watan Week-end à Béjaïa.

Novembre

3 novembre

Moudjahidine VS nouvelle génération Une valorisation incomprise

Guerre des chiffres autour de l’augmentation du nombre de moudjahidine et méconnaissance du nombre de ceux qui sont encore en vie, passe-droits... chacun y va de ses arguments. Les moudjahidine sont «pointés du doigt».



17 novembre : Parti en Syrie combattre Daech

L’Algérien Elhabib Lalili combat Daech et d’autres groupes armés en Syrie. Il risque des poursuites judiciaires pour «terrorisme» en Algérie. Ce qu’il ne comprend pas, compte tenu de la position officielle du pays vis-à-vis de la crise syrienne. Il a accepté de se «livrer» à El Watan Week-end et de partager le récit de son combat au pays du Levant.

24 novembre : Édition élections

Le déroulement du vote partout dans le pays comme si vous y étiez ! El Watan Week-end vous a dressé le récit de cette longue journée. Bagarres, bourrages d’urnes, premières opérations de dépouillement, taux de participations… rien n’a été oublié.

Décembre

1er décembre ENS : quel avenir ?

Suite à la grève qu’ils avaient entamée, les étudiants de l’ENS de tout le pays ont décidé de poursuivre leur action jusqu’à obtenir gain de cause. Leurs principales revendications : le respect de toutes les clauses du contrat signé avant d’intégrer l’Ecole supérieure et leur droit à prétendre au master et au doctorat. El Watan Week-end s’est approché des grévistes.

Béni Saf Les habitants en danger !

Béni Saf respire à longueur d’année du clinker émanant de l’unique cimenterie du pays du groupe public GICA. Elle est l’unique à n’avoir pas été dotée de filtres anti-poussière de dernière génération. Pourquoi et comment ? El Watan Week-end a tenté d’apporter des éléments de réponses.



8 décembre : Al Qods sous tensions

Entre les déclarations de Trump, qui ont provoqué une révolte en Palestine et le 30e anniversaire de l’Intifadha, tous les regards étaient braqués sur Al Qods.



15 décembre : Comment la Baleine bleue pousse les jeunes au suicide

L’application, Blue Whale Challenge, qui pousse les jeunes au suicide à travers le monde, a fini par faire ses premières victimes en Algérie. Des cas ont été recensés à Sétif et à Béjaïa, mais d’autres se comptent aussi dans des wilayas comme Mila, Tizi Ouzou, Mostaganem ou Mascara. Retour sur ce phénomène d’internet qui bouleverse le monde.

22 décembre : La madone qui dérange…

La statue de Aïn Fouara de Sétif a été saccagée. Au-delà de cet acte, El Watan Week-end a voulu revenir sur l’attachement des Algériens à leur patrimoine et la symbolique des statues.