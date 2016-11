Le maire d’El Kader sur les traces de l’Emir

Réagissez

Le maire d’El Kader, une ville située dans l’Etat de l’Iowa, aux Etats-Unis, Joshua Robert Pope, était hier l’invité de l’association Sur les traces de l’Emir à Mascara, à l’occasion de la célébration du 184e anniversaire de la première allégeance à l’Emir Abdelkader.

L’hôte de Mascara était accompagné de la présidente de l’association Abdelkader Education Projetct (AEP), Mme Kathy Garms, et de John W Kiser, cofondateur de l’AEP et auteur de l’ouvrage intitulé Le Commandeur des croyants : la vie et les temps de l’Emir Abdelkader. Dans son intervention, Joshua Robert Pope a déclaré que son déplacement à Mascara pour assister aux festivités du 184e anniversaire de la Moubayaâ de l’Emir Abdelkader «a pour objectif de renforcer les liens d’amitié tissés entre les villes de Mascara (Algérie) et El Kader (Etats-Unis)».

De son côté, le président de l’association Sur les traces de l’Emir, Abdelmalek Sahraoui, a tenu à relater que «la participation de la délégation américaine est venue raviver l’accord de jumelage signé en 1984 entre les deux villes». Les hôtes de la capitale de l’Emir Abdelkader ont procédé à l’inauguration du Park El Kader implanté dans le quartier de Khessibia avant de visiter les principaux sites historiques de l’Emir Abdelkader.