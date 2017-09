Le maire attaque en justice deux animateurs d’une page Facebook

Réagissez

Deux animateurs d’une page Facebook, dont Chorfanews, sont poursuivis en justice par l’actuel président de l’APC de la commune de Chorfa, 40 km à l’est de Bouira, élu RCD, a-t-on appris de sources locales.

Fouaz Aichaoui, l’un des administrateurs de la page en question, que nous avons contacté par téléphone, a précisé que le maire de la commune a déposé une plainte pour diffamation à la brigade de gendarmerie de Chorfa «pour avoir diffusé via notre page et notre site une vidéo traitant de la mauvaise réalisation d’un stade de proximité sis au chef-lieu communal et aussi parce que nous avons pris des photos et filmé sans autorisation». Notre interlocuteur a estimé que les accusations du maire ne sont pas fondées et sont injustes dès lors, précise-t-il, que «toutes les révélations portées dans la vidéo sont justes et vérifiées».

Le maire a accusé les deux administrateurs de la page d’avoir aussi filmé le siège de l’APC et d’avoir cassé le cadenas du portail du stade. «Nous avons des preuves. C’est le gardien du stade qui nous a ouvert la porte. Et nous avons montré dans la vidéo que le béton utilisé dans la réalisation de cette structure est de mauvaise qualité», a par ailleurs précisé M. Aïchaoui, rappelant que leur page est un moyen de communication. «Les gendarmes nous ont indiqué que nous serons convoqués dans les prochains jours par le procureur de la République près le tribunal de Bouira», a-t-il indiqué. Contacté par téléphone, Khelal Zoubir, maire de Chorfa, a, de son côté, déclaré qu’il a déposé une plainte pour diffamation et que «toutes les révélations faites dans la vidéo postées par les deux animateurs sont infondées. La loi interdit à toute personne de prendre des photos ou de filmer des instituions de l’Etat», a-t-il estimé, tout en précisant que le projet du stade de proximité a été réalisé dans les normes.