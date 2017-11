Le FLN domine à Constantine

Réagissez

Ce qui était pressenti s’est confirmé hier à l’annonce des résultats des élections locales. La municipalité du Khroub, arrachée au FLN en 2012, vient d’être récupérée par celui-ci.

La non-candidature du Pr Aberkane, maire sortant, aurait été décisive dans cette élection. Il incarnait la ville et jouissait d’une grande popularité au sein de ses administrés. Un échec qui pourrait aussi être imputé à la stratégie du FFS qui a connu un début de déroute lors des législatives d’avril 2017, où il a perdu son unique siège de la circonscription constantinoise. La confection des listes électorales des locales a été, en outre, un point d’achoppement entre militants, dont certains ont préféré s’en démarquer. Mais il faudra peut-être attendre la réaction des responsables locaux, qui vraisemblablement refusent de s’exprimer à chaud, pour saisir les raisons de cette défaite.

Le taux officiel de participation pour ces joutes du 23 novembre est estimé à 42% pour les deux scrutins, APC et APW. Soit une hausse de plus de 10% par rapport à la consultation de 2012. En dépit du beau temps, ce qui a été constaté le long de la journée est que les bureaux de vote étaient désertés. Pour preuve, la fermeture des centres de vote a été repoussée à 20h. Si, en 2012, le FFS avait créé la surprise en remportant l’APC du Khroub, en 2017, c’est un autre parti politique dont l’ancrage est très relatif dans cette région qui a réussi l’exploit de prendre les rênes à Ouled Rahmoun. Il s’agit du PT.

Une percée sensible pour la formation de Louisa Hanoun qui arrive à tirer son épingle du jeu en décrochant des sièges à l’APW et dans certaines APC. Cependant, le grand vainqueur de cette élection est incontestablement le FLN. Il a conquis de l’espace dans une wilaya où avec son rival le RND, ils se partageaient à égalité 8 communes sur un total de 12. Le plus vieux parti a ajouté à son palmarès 3 autres communes, ce qui lui fait un total de 7 APC. Il a aussi préservé sa prédominance au sein de l’APW en gagnant 3 sièges supplémentaires par rapport à 2012, ce qui ramène son groupe à 19 élus. Il est talonné par le RND qui a perdu deux sièges et se positionne comme seconde force politique avec 10 sièges. Le parti de Djamel Ould Abbès se maintient en tête dans la ville des Ponts en dépit des scandales qui ont éclaboussé son mandat.

Des affaires de foncier qui ont valu des poursuites judiciaires à son P/APC.

Pour sa part, la formation d’Ahmed Ouyahia continue de perdre du terrain. Elle ne dispose désormais que de 3 communes au lieu des 4 qu’elle a gérées durant cette dernière mandature. Le déroulement du scrutin a été émaillé par quelques irrégularités, selon certains représentants de partis. A ce propos, la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), représentée par Hakima Baatouche, a fait état de la réception de 49 saisines.

Ce qu’il faut retenir de ce scrutin, c’est que les petites communes de la wilaya connaissent depuis quelques mandats un repositionnement sur l’échiquier local. A l’exemple de Ain Smara, Zighoud Youcef ou encore Ain Abid. Gérées jusqu’alors, respectivement par l’ANR, l’Alliance verte et le PLJ, elles ont changé de couleur politique en optant pour le FJD concernant la première, le FLN et le RND pour les deux autres.