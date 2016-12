Le directeur de l’ONEC démis de ses fonctions

Réagissez

Le directeur de l’Office national des examens et concours (ONEC), Mohamed Amine Mebrek, a été démis de ses fonctions par décret présidentiel du 17 octobre, publié dans le dernier Journal officiel.

Ce responsable était cité parmi les quatre cadres et employés de l’Office poursuivis dans l’affaire des fuites des sujets de plusieurs matières lors de la dernière session du baccalauréat, ayant nécessité l’organisation d’une session partielle.

Les quatre mis en cause ont été accusés par le procureur près le tribunal de Sidi M’hamed de «mauvaise utilisation de la fonction», «violation de secrets» et «implication des fonctionnaires».

Ils risquaient jusqu’à deux ans de prison pour des fait établis par la section de recherches de la Gendarmerie nationale, en coordination avec le Centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique. Le directeur de l’ONEC ainsi que deux autres accusés ont été relaxés le 28 novembre dernier.

Plusieurs autres cadres du secteur ont été démis de leurs fonctions. Cette décision, notifiée dans le même Journal officiel, concerne les directeurs de l’éducation des wilayas de Batna, Béjaïa, Guelma, Mostaganem et Ghardaïa, appelés à d’autres fonctions, selon le même document. Il a également été mis fin aux fonctions de la sous-directrice de l’évaluation des systèmes au ministère de l’Education nationale, appelée à exercer une autre fonction.