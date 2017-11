Le début de la production au 2e trimestre 2018

Réagissez

Le 1er véhicule utilitaire Foton, monté à Annaba (Algérie) verra le jour en 2018. En effet, la méga usine de montage, en cours de réalisation à Bargouga (Sidi Amar), entre le groupe privé algérien KIV et le constructeur chinois Foton, avance à grands pas.

Le début de la production est prévu courant le 2ème trimestre 2018, avons-nous appris, hier à Annaba, en marge de la visite d’une importante délégation chinoise, représentant le constructeur et le Fond de développement chinois au site du groupe KIV.

Conduite par Xiaowu Tian, le VP de Foton International, cette mission est venue s’enquérir sur place pour valider l’accompagnement financier du groupe Foton, le partenaire étranger, et la concrétisation de cet ambitieux partenariat. La présentation du projet par Riad Khoudja, le jeune investisseur algérien a été plus que convaincante, d’autant plus qu’elle a été axée sur les multiples avantages pouvant impacter positivement ce partenariat. « Le prix de nos véhicules sera avantageux car en SKD, les droits de douanes ne dépassent pas les 5% et la TVA à 9%.

En matière de concurrence, nous sommes avantagés également par rapport aux importateurs» s’est félicité Riad Khouja devant le financier de son partenaire étranger. Ambitieux, ce projet l’est à plus d’un titre puisqu’une fois réalisé il permettra, selon toujours la même source, la création de 250 postes d’emplois directs et autant, sinon plus, indirects. Mieux, la production débutera avec 3000 unités pour atteindre progressivement les 10 000 véhicules utilitaires. De même pour le taux d’intégration, où à terme, il avoisinera les 40% lorsque le montage passe de SKD en CKD.

« La position géographique stratégique de l’Algérie nous pousse à envisager à l’avenir l’exportation de nos produits vers les pays africains. Cependant, cette option est conditionnée par un transfert technologique conséquent » a insisté l’investisseur algérien face à ses hôtes chinois.

Etant un client du groupe KIV, Farid Merabet, le maire de Annaba, fraichement réélu a été de la partie. Sur le chantier de l’usine, il a apporté son soutien indéfectible au projet. Une véritable assurance pour Xiaowu Tian, le vice président de Foton International et ses banquiers. Au terme d’une visite guidée qui a mené les représentants du groupe FOTON et ses financiers chinois au chantier de l’usine, au Show room et surtout dans les entrailles de l’administration, des magasins et des ateliers (SAV) du groupe, les conclusions ne souffrent d’aucune ambigüité : Rien à envier aux standards internationaux en la matière.

Au niveau des magasins où on recèle plus de 12 000 références, un espace important a été réparti en plusieurs pavillons nécessaires pour le rangement de la pièce de rechange selon leurs dimensions. Un standard moderne qui a généré la satisfaction des chinois et la fierté du groupe KIV. Une gestion rigoureuse qui a généré un succès important en vulgarisant la marque à travers l’Algérie tel que KIV est composé aujourd’hui de succursales et d’agents agréés, répartis à travers tout le pays.