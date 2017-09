Le blogueur Merzoug Touati de nouveau en grève de la faim

Réagissez

Le blogueur Merzoug Touati, en prison depuis janvier 2017.

Le blogeur Merzoug Touati, en prison depuis janvier 2017, a entamé mercredi dernier une grève de la faim, a appris Elwatan.com, aujourd’hui lundi, auprès de sa famille.

Merzouk Touati avait recouru à la grève de la faim à deux reprises, depuis sa détention. Le blogueur est accusé, notamment, d’intelligence avec un Etat étranger, et ce, après avoir réalisé et diffusé sur internet une interview avec un Israélien.

« La justice a refusé de convoquer les témoins, elle a refusé de me libérer en attendant mon procès. Toutes mes demandes ont été rejetées. Je poursuivrai ma grève de la faim jusqu’à ma libération ou … la mort », a confié le blogueur à sa mère qui lui a rendu visite, aujourd’hui, à la prison de Oued Ghir à Béjaia. « Mon fils est dans un état grave. Je crains pour sa vie », dit-elle.

Me Hamaili Boubaker Essedik, avocat du blogueur, a indiqué que le juge d’instruction a refusé d’auditionner les témoins et a rejeté la demande de libération provisoire. La chambre d’accusation a confirmé, le 12 septembre dernier, la décision du juge d’instruction.

« Le dossier de Merzoug Touati est vide. Il n y a aucun élément concret. On a distribués les accusations gratuitement », selon Me Hamaili. L’avocat conclut : « nous allons faire tout ce qui possible pour que Merzouk ne subisse pas le sort de Mohamed Tamalt (décédé en détention)».