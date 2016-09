Lancement réussi de trois satellites algériens depuis l'Inde

Réagissez

Trois satellites algériens (Alsat-1B, Alsat-2B et Alsat-1N), ont été lancés avec succès lundi matin par le lanceur indien PSLV C-35 depuis le site de Sriharikota du Centre spatial de Satich Dhawan (sud-est de l'Inde), annonce l'Agence spatiale algérienne (ASAL).

En effet, le lanceur PSLV C-35 de l'agence spatiale indienne (ISRO) a mis en orbite 8 satellites, dont 3 satellites algériens, précise l'agence dans un communiqué. Alsat-1B est le deuxième satellite algérien d'observation de la terre à moyenne résolution, lancé par l'Algérie après Alsat-1.

Alsat-1B fera partie de la constellation internationale "DMC" (Disaster Monitoring Constellation), ayant une excellente fréquence de prise de vue et participant ainsi à la gestion des catastrophes dans le cadre de la Charte internationale "Espace et catastrophes majeures".

Alsat-2B est le deuxième satellite d'observation de la terre à haute résolution, placé sur une orbite située à 670 km d'altitude et ce, après Alsat-2A en orbite depuis juillet de 2010. Les images prises par Alsat-2B dans les modes multispectral (visible et proche infrarouge) et panchromatique, viendront augmenter la fréquence des prises de vue, et renforceront les capacités de couverture du territoire national.

Alsat-1N est un nanosatellite à mission scientifique et de démonstration technologique développé dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de coopération avec l'agence spatiale du Royaume uni (UKSA), par une équipe de chercheurs algéro-britanniques.

La mise en orbite de ces satellites, réalisés et testés par des ingénieurs algériens au Centre de développement des satellites (CDS) d'Oran, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme spatial national horizon 2020, adopté par le gouvernement, précise la même source.