Lait infantile: Celia Algérie rappelle certains de ses produits

La société d'importation de lait infantile Celia Algérie a rappelé une série de produits commercialisés en Algérie suite à une alerte en France, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Pour rappel, des lots de lait infantile de l'usine Celia du groupe français Lactalis ont été récemment retirés du marché en France après soupçon de contamination à la bactérie salmonelle.

"Bien que tous les lots importés en Algérie aient été analysés par le laboratoire vétérinaire régional de Tlemcen et aient été déclarés conformes, Celia Algérie a pris la mesure de précaution, suite au rappel en France, de rappeler l'ensemble des lots des produits Celia Expert (1er, 2ème et 3ème âge), Celia AR, Celia AR LBG, Celia pré et Celia Digest, fabriqués depuis le 15 février 2017", précise la même source.

Elle indique, toutefois, que les produits "Celia Develop" et "Celia SRO" ne sont pas concernés par ce rappel car ils ne sont pas fabriqués dans la même usine en France. Par ailleurs, Celia Algérie précise que les produits rappelés pourront être rapportés par les clients pour leur remboursement même s'ils ont été entamés.