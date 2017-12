Réagissez

Sovac Production, qui participe à la 26e Foire de la production algérienne, qui a lieu à partir d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 27 décembre 2017, à la Safex, a annoncé avoir réussi à assembler dans son usine de production de véhicules du groupe Volkswagen à Relizane, 15 000 unités de ses quatre modèles, à savoir Volkswagen Golf, Seat Ibiza, Škoda Octavia et le véhicule utilitaire Volkswagen Caddy.

Avec ce chiffre, Sovac Production dépasse les objectifs qu’il s’est fixés (12 000 unités) au lancement de l’usine en juin dernier. Ceci, en accélérant la cadence de production dès le troisième mois par la mise en place d’un système de 2 à 3 shifts. Selon un communiqué de Sovac Production, «cette méthode de travail qui a permis aux employés de mieux s’organiser et de travailler six heures au lieu de huit a été favorablement accueillie par l’ensemble des travailleurs qui trouvent dans cette formule une qualité de vie et de travail équilibrée». Sovac Production a recruté 98% de son personnel dans la wilaya de Relizane.

Celui-ci a bénéficié tout au long de l’apprentissage de son métier d’une formation continue dispensée par les équipes de formation de Volkswagen Group présentes sur le site afin de transférer le savoir-faire aux équipes algériennes et les mettre au niveau des standards de qualité de Volkswagen. «Le groupe Volkswagen a qualifié l’unité SKD de l’usine algérienne, de meilleure expérience mondiale du groupe comparativement aux autres usines dans le monde, et ce, à travers la qualification remarquable du personnel des équipes de l’usine qui — malgré le manque d’expérience en matière d’industrie automobile en Algérie et par le fait que la majorité des jeunes recrutés entament leur première expérience professionnelle — ont démontré une capacité d’adaptation et d’assimilation extraordinaire. Ce qui a encouragé la direction à monter la cadence de production», a affirmé Mokhtar Naïli, General Manager de Sovac Production.



40 000 unités en 2018

Pour l’année 2018, l’objectif est d’atteindre entre 35 000 à 40 000 unités. Un volume qui sera réparti sur les différentes marques et surtout sur divers modèles, puisque Sovac Production annonce de nouveaux modèles qui seront proposés tout au long de l’année 2018.

Tant attendue, la Volkswagen Polo sera de retour en Algérie après deux années d’absence sur le marché en raison de l’interruption momentanée des licences d’importation. Vendue à plus de quatorze millions d’exemplaires dans le monde, la nouvelle Polo a gagné en charisme et joue la carte de la modernité avec ses nouvelles technologies à bord. La nouvelle Polo sera disponible au deuxième semestre de l’année.

Pour ce qui est de la marque Škoda, dont le modèle Octavia assemblé en Algérie a déjà enregistré un franc succès, Sovac Production introduira la Rapid pour permettre aux clients de retrouver progressivement leur marque. L’autre modèle, qui sera également assemblé en 2018 dans l’usine de Sovac Production à Relizane, est de la marque ibérique Seat. La nouvelle Ibiza sortira de l’usine de Relizane en début d’année prochaine. Avec ses nouvelles lignes stylistiques et ses impressionnantes qualités dynamiques, elle est sans conteste la meilleure de son histoire. Elle surprendra ses nouveaux acquéreurs par son niveau technologique inédit dans sa catégorie.

Ce n’est pas tout chez Seat, puisque Sovac Production a informé aussi du montage dans son usine de la très sportive Seat Leon. Celle-ci est annoncée pour le deuxième semestre de 2018.