La richesse moyenne de l’Algérien estimée à 3300 dollars US

L’Algérie vient en 7e position en terme du nombre de millionnaires (personnes possédant au moins 1 million $) sur le plan continental, très loin derrière l’Afrique du sud qui compte 40 400 millionnaires, l’Egypte 18 100 millionnaires et le Nigeria avec 12 300 millionnaires.



Dans le classement des richesses par habitant, l’étude révèle que la richesse moyenne de l’ Algérien est estimée en 2016 à 3300 dollars US ( 361 688 dinars), en baisse par rapport à 2015 ( 3500 $).





La somme des richesses privées en Algérie est estimée, selon le cabinet basé à Johannesburg, à 119 milliards de dollars. Dans ce chapitre, c’est également l’Afrique du sud qui vient en tête avec une richesse totale de l’ordre de 610 milliards de dollars US, suivie de l’Égypte et du Nigeria avec respectivement 313 et 270 milliards de dollars.



Avec leurs 119 milliards de dollars, les Algériens viennent à la 4e position, suivis des Marocains dont la richesse est estimée à 109 milliards de dollars. La Tunisie et la Libye ne figurent pas sur les tableaux de New World Wealth.