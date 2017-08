La réunion Tripartite reportée à une date indéterminée

Ouyahia rassure les travailleurs et les entreprises

Le premier ministre Ahmed Ouyahia s’est réuni, aujourd’hui jeudi au Palais du gouvernement, avec les organisations patronales et la centrale syndicale (l’UGTA), en vue de préparer la prochaine réunion Tripartite. Ouyahia a tenté de rassurer les entreprises et les travailleurs. L’UGTA et le FCE, quant à eux, ont réitéré leur soutien au chef de l’Etat Abdelaziz Bouteflika.

« L’Algérie a une politique sociale constante fondée sur la justice sociale et la solidarité nationale. Je voudrais donc assurer nos travailleurs et tous les citoyens que cette politique sociale sera maintenue par le Gouvernement », a déclaré le premier ministre à l’ouverture de la rencontre. Il a affirmé également que « Toutes les entreprises feront l’objet de notre considération sans discrimination ». l’UGTA a rendu public une déclaration au nom des signataires du pacte économique et social de croissance, dans la quelle elle a réitéré son soutien au chef de l’Etat Abdelaziz Bouteflika. « Monsieur le président, le dialogue social que vous avez initié, porté et réitéré dans votre discours du 20 aout 2017 nous encourage et nous incite à la solidarité, la mobilisation et l’unification dde nos énergies pour la construction du développement de notre pays dans la souveraineté », lit-on dans la déclaration. Usant du même langage, le président du FCE Ali Haddad écrit sur Facebbok : « Aujourd’hui, nous avons pris part à la réunion de préparation de la Tripartite pour préserver la souveraineté économique et amorcer une dynamique économique forte conformément à l’appel de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika ». La réunion tripartite qui devait se tenir le 23 septembre prochain à Ghardaïa a été reportée à une date indéterminée.

