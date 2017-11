La production du modèle Daily lancée en Algérie

Réagissez

Après plusieurs reports, l’usine de montage de véhicules utilitaires de marque Iveco en Algérie est finalement entrée en activité ce mois de novembre.

L’annonce a été faite hier par le groupe Ival qui a lancé cette usine en partenariat avec le constructeur italien de véhicules utilitaires et industriels Iveco. «Fort de sa présence sur le marché algérien depuis une vingtaine d’années, le groupe Ival s’appuie sur son capital expérience, son engagement et sur son positionnement d’envergure dans le secteur automobile, et offre à ses partenaires à partir de ce mois de novembre des véhicules utilitaires de marque Iveco produits en Algérie», a annoncé le groupe dans un communiqué. L’usine Ival a en réalité déjà lancé la production depuis fin juillet dernier, période durant laquelle le PDG du groupe Ival, Mohamed Bairi, avait affirmé : «Nous avons obtenu toutes les autorisations pour commencer la production.» Depuis, quelques unités (Iveco Daily) ont été d’ailleurs assemblées dans cette unité industrielle, qui est située à Ouled Heddadj.

Et pour le lancement commercial de ses véhicules MIB, Ival préfère attendre le prochain Salon de la production nationale qui se tiendra à la Safex entre le 21 et le 27 décembre prochain. Cela dit, l’usine de montage de véhicules Iveco de Ouled Heddadj, dans la wilaya de Boumerdès, s’étale sur une superficie de 3000 m², comprenant un atelier de montage de 1500 m² et une surface ouverte de 1500 m² destinée à la réception et au stockage des intrants de production. En attendant la réception de l’usine de montage à Bouira, cette unité pilote est dédiée à la production du Daily Iveco, d’un poids total en charge allant de 3,5 à 7 tonnes. Cette unité, qui se compose d’une ligne d’assemblage, aura une capacité de production permettant d’atteindre des volumes de l’ordre de 3 véhicules/jour (soit 650 à 700 véhicules/an), détaille Ival dans le même communiqué. Cette unité offre déjà une centaine de postes de travail (agents et cadres, dans les activités de préparation, de montage, de contrôle qualité ainsi que les personnels chargés de la gestion technique (méthode/logistique….) et administrative (personnel/finances et administration), selon la même source.

Quant à l’opération de montage, celle-ci s’articule autour d’un cadre châssis sur lequel sont montés les organes mécaniques (moteur, boîte de vitesses, pont et essieu), les équipements électriques, pneumatiques et hydrauliques et la cabine ainsi que l’ensemble des fonctionnalités du véhicule. A ces opérations de montage, s’ajoutent celles de préparation de l’essieu, du moteur et de l’accouplement moteur et boîte de vitesses, ainsi que les opérations de paramétrage et de contrôle de la qualité. Le groupe Ival précise par ailleurs que les normes de production, de contrôle et de qualité sont aux standards du donneur de licence Iveco.

Et à ce titre, Iveco a mis en place tout un processus de formation depuis plusieurs mois, et l’ensemble de son personnel bénéficie d’une formation technique continue qui leur permettra d’atteindre un niveau de maîtrise aux normes exigées par Iveco.