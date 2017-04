La pomme de terre à 40 DA à Skikda : Plus de 25 tonnes écoulées en une demi-journée

Réagissez

Visant à casser les prix « affolants » de la pomme de terre dont le prix a atteint 90 DA le kilogramme à Skikda, la coopérative « El Afak » (horizons) a été appelée à la rescousse pour vendre son produit directement aux consommateurs et à des prix imbattables.

A cet effet, les services agricoles qui chapeautent l’opération ont dressé des stands de ventes près de la salle Aïssat Idir, en plein cœur de la ville. Le prix affiché du kilogramme, fixé à 40 (quarante) dinars n’a pas trop tardé à attirer les citoyens de passage avant que le bouche à oreille ne fasse son effet et finit par drainer la foule. Ahcene Guedmani, gérant de la coopérative familiale et non moins président de de la fédération des producteurs de pomme de terre (FPPT) tiendra, lors d’un entretien à revenir sur cette opération.

« La demande a été très importante et c’était prévisible, d’ailleurs nous avons écoulé durant la seule matinée d’hier plus de 25 tonnes du produit » dira M. Guedmani en rajoutant« Nous nous étions bien préparés en conséquence en proposant aux citoyens des sacs de 05 Kg en vue de disposer de plus de fluidité dans les ventes et de là contenter le maximum de citoyens »

Au sujet de la poursuite de cette opération M. Guedmani dira qu’elle aura à se poursuivre encore vu que le potentiel de production dont dispose la coopérative reste en mesure de couvrir d’autres demandes « Nous disposons d’un stock de 8000 (huit mille) tonnes réparties en deux, 4000 tonnes pour la régulation et 4000 autres constituant un stock de sécurité »

Rappelant la volonté du ministre de l’agriculture et celle aussi des producteurs de la pomme de terre d’en finir avec la spéculation, le président de la FPPT laissera également comprendre que la coopérativefamiliale qu’il gère à El Harrouche devrait également prendre part à des opérations de vente directe aux consommateurs dans les wilayas d’Annaba et de Constantine.