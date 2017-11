La police relâche des chômeurs interpellés ce matin à Ouargla

Réagissez

Les chômeurs interpellés ce matin par la police prés du portail principal de la wilaya en marge d’un sit-in pour dénoncer leur exclusion des dernières offres de recrutement dans le secteur pétrolier ont finalement été libérés.

Ces interpellations qui ont ciblé une dizaine de manifestants qui organisent des sit-in réguliers dits des chômeurs diplômés depuis cinq mois pour dénoncer leur exclusion du test de Mud Logging auprès de l’entreprise nationale des services aux puits ENSP et dont El Watan a fait état depuis le mois d’août dernier n’ont donné suite à des gardes à vue mais à de simples contrôles d’identité selon la chargée de communication de la sûreté de la wilaya de Ouargla.

Alors que les forces de l’ordre se contentaient jusque là d’encadrer de loin les manifestations de chômeurs organisées ça et là à travers la ville par les mécontents du système El Wassit, cette interpellation en a étonné plus d’un, vu que les policiers ont déplacé les concernés au commissariat central pour les confronter au fichier des personnes recherchées. Vérification de routine ? Durcissement du contrôle des personnes à la veille des élections locales ? A leur sortie du commissariat, les jeunes ne se prenaient pas la tête avec cette interpellation policière. Abdelkrim Djezzar, leur porte-parole relativise « on nous a demandé de ne pas entraver la porte officielle, il est de notre droit de manifester et la police ne le conteste pas ».

Les universitaires promettent de revenir lundi devant la wilaya. Par contre aucun interlocuteur à l’ANEM dont le nouveau directeur aurait intervenu en fin de matinée pour contenir un mouvement de colère prés de l’entreprise des travaux aux puits à Hassi Messaoud ou une trentaine de jeunes entendaient bloquer tout mouvement pour réclamer leur part dans les 72 offres d’embauche de manœuvres et d’ambulanciers ainsi qu’une soixantaine d’autres postes au niveau de l’entreprise nationale de Forage ENAFOR. Aucun moyen de confirmer ces informations mais les chômeurs eux, soutiennent qu’un coup de fil de l’ANEM les a convaincus de se disperser dans l’après-midi suite à une médiation avec l’entreprise.

Les autres chômeurs, ceux diplômés de l’université de Ouargla qui sont plusieurs fois montés au créneau pour exiger d’être recrutés au niveau de la société de gestion du Tramway de Ouargla dont les postes très prisés seraient déjà dispatchés et attribués à des niveaux supérieurs excluant même le personnel ayant exercé depuis le lancement du projet sauf quelques exceptions dues à des tractations, réclament également l’intervention du nouveau directeur de l’ANEM pour mettre fin « aux dépassements des entreprises » disent-ils.

Pour rappel, le PDG de l’Entp avait réfuté en août dernier sur les colonnes d’El Watan toute irrégularité dans le recrutement des 40 Mud Loggers et promis l’organisation d’une nouvelle opération de recrutement selon le plan de charge de l’entreprise.