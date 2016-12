Réagissez

Dans une lettre adressée au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales (dont une copie a été remise à El Watan), la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH aile Benissad), bureau de M’sila, « sollicite l’organisation d’une conférence nationale sur l’athéisme».

La LADDH évoque les dangers des réseaux sociaux où des citoyens algériens se sont retrouvés victimes de réseaux internationaux composées principalement de personnes d’origines syrienne, égyptienne et marocaine qui diffusent des idées prônant l’athéisme. Rappelons que deux citoyens algériens de la wilaya de M’sila (commune de Boty Sayeh) ont été victimes de ces réseaux et ont payés lourdement leur implication dans ces réseaux.

Il s’agit de Fodil Rachid (27 ans), accusé d’«offense au Prophète et atteinte aux préceptes de l’islam», qui a été condamné à 5 ans de prison ferme et à une amende de 20 000 DA, alors que son co-accusé Daif Hichem (28 ans), condamné à 3 ans de prison ferme et 20 000 DA d’amende. Le procès s’est déroulé le 28 novembre au tribunal de Sidi Aïssa. Rappelons que l’arrestation de ces deux hommes a été effectuée le 9 juin par les éléments de la brigade de gendarmerie de Bouty Sayeh, commune située à 100 km à l’ouest de M’sila.

Il a été procédé à la saisie de matériels informatiques et de téléphones portables appartenant à R. Fodil, qui disposait d’un kiosque multiservices. Selon un communiqué de la Gendarmerie nationale, les deux mis en cause faisaient partie d’un cyber-réseau international spécialisé dans les offenses aux préceptes de l’islam et au Prophète (QSSSL).

Des amis de Fodil Rachid, nous ont déclaré, après sa condamnation par la justice, qu’il n’avait aucune relation dans ce genre d’échange d’idées et que son niveau intellectuel ne lui permettait aucunement de s’immiscer dans un débat dont la philosophie prône l’évangélisation et l’athéisme. Il ne faisait que partager les liens et les photos trouvés sur facebook. D’ailleurs, son environnement familial conservateur et donc très religieux ne l’inspiraient pas.