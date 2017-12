«La farine blanche est très dangereuse pour la santé»

Réagissez

Le président de l’Apoce (Association nationale d’orientation et de protection du consommateur), le Dr Mustapha Zebdi, met en exergue la dangerosité de la farine blanche pour la santé et plaide pour une normalisation de toutes les qualités de la farine…

Le prix de la baguette de pain est devenu un enjeu majeur, alors que la qualité de ce produit de première nécessité est de plus en plus dangereuse pour la santé. N’est-ce pas l’occasion d’imposer un pain plus sain aux consommateurs algériens ?

Il est vrai que le consommateur subit des préjudices en matière de santé, mais aussi de finance. Il faut que vous sachiez que la baguette qui doit se vendre à 8,50 DA, tel que décidé par la loi, est cédée depuis longtemps à 10 DA, voire 15 DA par de nombreux boulangers. Il est vrai que le prix de référence n’est plus possible puisqu’il ne permet plus aux producteurs de pain d’avoir une marge bénéficiaire.

En tant qu’association, nous avons toujours plaidé pour que le problème du pain ne soit pas celui du prix uniquement, mais surtout de la qualité de ce produit largement consommé. Nous avons toujours alerté sur le danger de la farine blanche sur la santé des citoyens et personne n’a réagi. Nous avons demandé aux autorités de faire en sorte que la farine subventionnée soit complétée avec des fibres. Elle est non seulement bénéfique pour la santé, mais aussi pour les boulangers qui s’assurent un poids supplémentaire de 20% de ce produit.

Quels dangers y a-t-il à consommer le pain tel qu’il est fabriqué aujourd’hui ?

Il faut reconnaître que le pain est un aliment essentiel pour les Algériens. La ration consommée quotidiennement est très importante. Ce qui constitue un danger potentiel pour la santé. Vous savez qu’en Algérie est consommée une moyenne de 40 à 50 millions de baguettes par jour. Les spécialistes sont unanimes à dire que la farine blanche est dangereuse pour la santé. Les risques encourus sont connus.

Il n’y a qu’à voir comment le diabète, l’hypertension et les pathologies cardio-vasculaires ont explosé chez nous. La situation est alarmante. Je ne cesserai jamais de répéter que cette farine sans fibre est la source de tous les dangers. Une fois consommée et transformée, il en résulte une production de sucre et de graisse dans le corps humain. Les améliorants sont également dangereux pour la santé. Ce sont des produits chimiques qui rendent le pain croustillant et plus attrayant pour les yeux, mais c’est mauvais pour la santé.

Pourquoi, selon vous, est-il plus facile de revendiquer la hausse du prix de la baguette que l’amélioration de la qualité du pain ?

Le problème du pain est assez délicat pour les pouvoirs publics. Tous les ministres qui se sont succédé à la tête du département du Commerce ont hésité à le prendre en charge. Nous avions appelé les autorités à ouvrir le dossier en nous portant garants pour expliquer aux consommateurs la nécessité de revoir la composante du pain et certainement le prix. Il ne faut pas laisser la situation telle quelle. Aujourd’hui, il y a un fait sur lequel il faut faire une halte. Les boulangers disent que le prix arrêté par la loi ne leur permet pas d’avoir une marge bénéficiaire. La solution existe.